https://sputnik-georgia.ru/20230818/gruzinskie-tamozhenniki-presekli-popytku-vvoza-kontrabandnogo-zolota-281468955.html

Грузинские таможенники пресекли попытку ввоза контрабандного золота

Грузинские таможенники пресекли попытку ввоза контрабандного золота

Нарушителям пришлось оплатить внушительный штраф 18.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 авг— Sputnik. Грузинские таможенники предотвратили ввоз в страну контрабандных золотых изделий на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница), сообщает Служба доходов министерства финансов Грузии. Контрабандное золото, общий вес которого составил 198.91 грамм, было обнаружено в личном багаже граждан Грузии и иностранцев. Общая стоимость контрабандного товара составила 16 586 лари (6,3 тысячи долларов). Лиц, нарушивших закон, обязали выплатить штраф в размере 17 317 лари (6,6 тысячи долларов). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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