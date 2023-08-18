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Грузинские таможенники пресекли попытку ввоза контрабандного золота
Грузинские таможенники пресекли попытку ввоза контрабандного золота
Нарушителям пришлось оплатить внушительный штраф 18.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-18T11:32+0400
2023-08-18T11:32+0400
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ТБИЛИСИ, 18 авг— Sputnik. Грузинские таможенники предотвратили ввоз в страну контрабандных золотых изделий на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница), сообщает Служба доходов министерства финансов Грузии. Контрабандное золото, общий вес которого составил 198.91 грамм, было обнаружено в личном багаже граждан Грузии и иностранцев. Общая стоимость контрабандного товара составила 16 586 лари (6,3 тысячи долларов). Лиц, нарушивших закон, обязали выплатить штраф в размере 17 317 лари (6,6 тысячи долларов). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, степанцминда
грузия, новости, происшествия, степанцминда
Грузинские таможенники пресекли попытку ввоза контрабандного золота
11:32 18.08.2023 (обновлено: 11:37 18.08.2023)
Нарушителям пришлось оплатить внушительный штраф
ТБИЛИСИ, 18 авг— Sputnik.
Грузинские таможенники предотвратили ввоз в страну контрабандных золотых изделий на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница), сообщает
Служба доходов министерства финансов Грузии.
Контрабандное золото, общий вес которого составил 198.91 грамм, было обнаружено в личном багаже граждан Грузии и иностранцев.
Общая стоимость контрабандного товара составила 16 586 лари (6,3 тысячи долларов). Лиц, нарушивших закон, обязали выплатить штраф в размере 17 317 лари (6,6 тысячи долларов).