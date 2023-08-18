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https://sputnik-georgia.ru/20230818/kamnepad-v-tbilisi--dvizhenie-avtotransporta-ogranicheno-281466711.html
Камнепад в Тбилиси – движение автотранспорта ограничено
Камнепад в Тбилиси – движение автотранспорта ограничено
Подобный факт на данной дороге зафиксирован впервые 18.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-18T10:24+0400
2023-08-18T11:06+0400
грузия
новости
камнепад
тбилиси
происшествия
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Движение автотранспорта на шоссе Чабуа Амиреджиби ограничено в связи с камнепадом, сообщает пресс-служба мэрии столицы. Камнепад произошел накануне вечером со склона, расположенного у тоннеля, выходящего к улице Цинцадзе. Как отметили в мэрии, на данном участке подобный факт зафиксирован впервые.В мэрии отметили, что сетка, сделанная на склоне много лет назад, больше не обеспечивает безопасность, поэтому принято решение ее обновить. На проблемном участке шоссе уже начаты соответствующие работы. В процессе работ одна линия дороги перекрыта. Движение на дороге также будет ограничено вечером 18 августа, специалисты изучат проблемное место и проведут соответствующие мероприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, камнепад, тбилиси, происшествия
грузия, новости, камнепад, тбилиси, происшествия

Камнепад в Тбилиси – движение автотранспорта ограничено

10:24 18.08.2023 (обновлено: 11:06 18.08.2023)
© Photo: Courtesy of Roads Department of Georgia / FBКамнепад по дороге в Тушети
Камнепад по дороге в Тушети - Sputnik Грузия, 1920, 18.08.2023
© Photo: Courtesy of Roads Department of Georgia / FB
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Подобный факт на данной дороге зафиксирован впервые
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Движение автотранспорта на шоссе Чабуа Амиреджиби ограничено в связи с камнепадом, сообщает пресс-служба мэрии столицы.
Камнепад произошел накануне вечером со склона, расположенного у тоннеля, выходящего к улице Цинцадзе. Как отметили в мэрии, на данном участке подобный факт зафиксирован впервые.
В мэрии отметили, что сетка, сделанная на склоне много лет назад, больше не обеспечивает безопасность, поэтому принято решение ее обновить. На проблемном участке шоссе уже начаты соответствующие работы.
В процессе работ одна линия дороги перекрыта. Движение на дороге также будет ограничено вечером 18 августа, специалисты изучат проблемное место и проведут соответствующие мероприятия.
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