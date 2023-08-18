https://sputnik-georgia.ru/20230818/kamnepad-v-tbilisi--dvizhenie-avtotransporta-ogranicheno-281466711.html

Камнепад в Тбилиси – движение автотранспорта ограничено

Камнепад в Тбилиси – движение автотранспорта ограничено

Подобный факт на данной дороге зафиксирован впервые 18.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-18T10:24+0400

2023-08-18T10:24+0400

2023-08-18T11:06+0400

грузия

новости

камнепад

тбилиси

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23601/46/236014605_0:642:1000:1205_1920x0_80_0_0_ce503698e430c1c8d220772174b6f9e3.jpg

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Движение автотранспорта на шоссе Чабуа Амиреджиби ограничено в связи с камнепадом, сообщает пресс-служба мэрии столицы. Камнепад произошел накануне вечером со склона, расположенного у тоннеля, выходящего к улице Цинцадзе. Как отметили в мэрии, на данном участке подобный факт зафиксирован впервые.В мэрии отметили, что сетка, сделанная на склоне много лет назад, больше не обеспечивает безопасность, поэтому принято решение ее обновить. На проблемном участке шоссе уже начаты соответствующие работы. В процессе работ одна линия дороги перекрыта. Движение на дороге также будет ограничено вечером 18 августа, специалисты изучат проблемное место и проведут соответствующие мероприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, камнепад, тбилиси, происшествия