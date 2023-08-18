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На Рикотском перевале в Грузии погиб иностранец
На Рикотском перевале в Грузии погиб иностранец
Погибший является гражданином Китая, а пострадавший на участке – гражданином Грузии 18.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-18T20:26+0400
2023-08-18T20:26+0400
2023-08-18T20:52+0400
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Один рабочий погиб и один был ранен в цеху, расположенном на строящемся участке Сурами-Чумателети перевала Рикоти, связывающем Западную и Восточную Грузию, сообщил Первый канал.Согласно информации телеканала, погибший является гражданином Китая, а пострадавший – гражданином Грузии. Как сообщили в МВД Грузии, расследование инцидента начато по статье 240 УК Грузии "Нарушение правил безопасности при проведении горных, строительных или иных работ".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, рикотский перевал, мвд грузии
грузия, новости, происшествия, рикотский перевал, мвд грузии
На Рикотском перевале в Грузии погиб иностранец
20:26 18.08.2023 (обновлено: 20:52 18.08.2023)
Погибший является гражданином Китая, а пострадавший на участке – гражданином Грузии
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Один рабочий погиб и один был ранен в цеху, расположенном на строящемся участке Сурами-Чумателети перевала Рикоти, связывающем Западную и Восточную Грузию, сообщил Первый канал.
Согласно информации телеканала, погибший является гражданином Китая, а пострадавший – гражданином Грузии.
Как сообщили в МВД Грузии, расследование инцидента начато по статье 240 УК Грузии "Нарушение правил безопасности при проведении горных, строительных или иных работ".