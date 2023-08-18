https://sputnik-georgia.ru/20230818/na-rikotskom-perevale-v-gruzii-pogib-inostranets-281481296.html

На Рикотском перевале в Грузии погиб иностранец

На Рикотском перевале в Грузии погиб иностранец

Погибший является гражданином Китая, а пострадавший на участке – гражданином Грузии 18.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-18T20:26+0400

2023-08-18T20:26+0400

2023-08-18T20:52+0400

грузия

новости

происшествия

рикотский перевал

мвд грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1e/249102473_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_5f3255360fddc1710bf3083b21985535.jpg

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Один рабочий погиб и один был ранен в цеху, расположенном на строящемся участке Сурами-Чумателети перевала Рикоти, связывающем Западную и Восточную Грузию, сообщил Первый канал.Согласно информации телеканала, погибший является гражданином Китая, а пострадавший – гражданином Грузии. Как сообщили в МВД Грузии, расследование инцидента начато по статье 240 УК Грузии "Нарушение правил безопасности при проведении горных, строительных или иных работ".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

рикотский перевал

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, рикотский перевал, мвд грузии