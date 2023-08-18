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Народные приметы на Миронов день 2023: что нельзя делать 21 августа?
Народные приметы на Миронов день 2023: что нельзя делать 21 августа?
Православная церковь 21 августа поминает епископа Критского, святителя Мирона чудотворца 18.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-18T21:44+0400
2023-08-18T21:44+0400
2023-08-18T22:36+0400
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Праздник в народе называют Миронов день, или Мирон Ветрогон, с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Миронов день, о народных приметах 21 августа читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать В Миронов день нельзя конфликтовать, особенно с родными и близкими – это плохая примета. Последствия ссоры будут долго преследовать и раздражать. Нельзя в Миронов день принимать поспешные решения по важным вопросам, в частности, по финансовым. По приметам все договоры и сделки с недвижимостью, заключенные 21 августа, будут убыточными. По народным приметам нельзя в Миронов день заниматься самобичеванием и винить себя за что-то. Лучше забыть о своих проступках и думать о чем-то хорошем и приятном. Нельзя в Миронов день есть тяжелую пищу и распивать спиртные напитки – нарушители долгие месяцы будет страдать от желудочных заболеваний. Народные приметы По народным приметам, если на Миронов день жарко, значит осень будет теплой, а если 21 августа пасмурно – осенний сезон предстоит дождливый. Овес начинает поспевать, если ветер в Миронов день дует с юга, а если с севера – это явная примета, обещающая богатый урожай ржи. Богатый урожай ягод в Миронов день предсказывает холодную зиму, а иней 21 августа обещает хороший урожай зерновых в следующем году. По народным приметам погода в январе будет такой же, как и в Миронов день, а если 21 августа пойдет дождь – ненастье продержится до Бабьего лета. Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки , религия , календарь религиозных праздников
справки , религия , календарь религиозных праздников
Народные приметы на Миронов день 2023: что нельзя делать 21 августа?
21:44 18.08.2023 (обновлено: 22:36 18.08.2023)
Православная церковь 21 августа поминает епископа Критского, святителя Мирона чудотворца
Праздник в народе называют Миронов день, или Мирон Ветрогон, с которым связано много примет и запретов.
Что нельзя делать в Миронов день, о народных приметах 21 августа читайте в Sputnik Грузия.
Что нельзя делать
В Миронов день нельзя конфликтовать, особенно с родными и близкими – это плохая примета. Последствия ссоры будут долго преследовать и раздражать.
Нельзя в Миронов день принимать поспешные решения по важным вопросам, в частности, по финансовым. По приметам все договоры и сделки с недвижимостью, заключенные 21 августа, будут убыточными.
По народным приметам нельзя в Миронов день заниматься самобичеванием и винить себя за что-то. Лучше забыть о своих проступках и думать о чем-то хорошем и приятном.
Нельзя в Миронов день есть тяжелую пищу и распивать спиртные напитки – нарушители долгие месяцы будет страдать от желудочных заболеваний.
Народные приметы
По народным приметам, если на Миронов день жарко, значит осень будет теплой, а если 21 августа пасмурно – осенний сезон предстоит дождливый.
Овес начинает поспевать, если ветер в Миронов день дует с юга, а если с севера – это явная примета, обещающая богатый урожай ржи.
Богатый урожай ягод в Миронов день предсказывает холодную зиму, а иней 21 августа обещает хороший урожай зерновых в следующем году.
По народным приметам погода в январе будет такой же, как и в Миронов день, а если 21 августа пойдет дождь – ненастье продержится до Бабьего лета.
Материал подготовлен на основе открытых источников