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Непогода создала проблемы поселку Степанцминда – близ границы Грузии с РФ подтоплены дома
Непогода создала проблемы поселку Степанцминда – близ границы Грузии с РФ подтоплены дома
Восстановительные работы ведутся и на территории, прилегающей к коттеджам Гергети 18.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-18T10:46+0400
2023-08-18T10:46+0400
2023-08-18T11:28+0400
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ТБИЛИСИ, 18 авг— Sputnik. Вышедшая из берегов река создала проблемы жителям поселка Степанцминда и села Гергети в Казбегском районе близ границы с Россией - затоплены дороги и первые этажи домов, сообщает телекомпания "Имеди". Ужа начаты работы по ликвидации последствий непогоды, в том числе на территории, прилегающей к коттеджам Гергети. На месте находились представители местных властей. По их словам, население в безопасности и им не грозит опасность.Как рассказала Sputnik Грузия одна из жительниц Степанцминда, дождь был очень сильным, при том с градом, и не прекращался около 4 часов. Степанцминда — известная климатическая и бальнеологическая курортная местность в Грузии. В переводе с грузинского Степанцминда означает Святой Степан. Поселок в 1921—2007 годы назывался Казбеги. Находится с в 165 км к северу от Тбилиси, у подножия горы Казбег, на высоте 1744 метров над уровнем моря. Церковь Гергети расположена у подножья Казбеги на высоте около 2,2 тысячи метров над уровнем моря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, степанцминда, казбеги, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
грузия, происшествия, новости, степанцминда, казбеги, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
Непогода создала проблемы поселку Степанцминда – близ границы Грузии с РФ подтоплены дома
10:46 18.08.2023 (обновлено: 11:28 18.08.2023)
Восстановительные работы ведутся и на территории, прилегающей к коттеджам Гергети
ТБИЛИСИ, 18 авг— Sputnik.
Вышедшая из берегов река создала проблемы жителям поселка Степанцминда и села Гергети в Казбегском районе близ границы с Россией - затоплены дороги и первые этажи домов, сообщает телекомпания "Имеди
".
Ужа начаты работы по ликвидации последствий непогоды, в том числе на территории, прилегающей к коттеджам Гергети.
На месте находились представители местных властей. По их словам, население в безопасности и им не грозит опасность.
Как рассказала Sputnik Грузия
одна из жительниц Степанцминда, дождь был очень сильным, при том с градом, и не прекращался около 4 часов.
Степанцминда — известная климатическая и бальнеологическая курортная местность в Грузии. В переводе с грузинского Степанцминда означает Святой Степан. Поселок в 1921—2007 годы назывался Казбеги. Находится с в 165 км к северу от Тбилиси, у подножия горы Казбег, на высоте 1744 метров над уровнем моря.
Церковь Гергети расположена у подножья Казбеги на высоте около 2,2 тысячи метров над уровнем моря.