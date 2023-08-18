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https://sputnik-georgia.ru/20230818/nepogoda-sozdala-problemy-poselku-stepantsminda--podtopleny-doma-281468150.html
Непогода создала проблемы поселку Степанцминда – близ границы Грузии с РФ подтоплены дома
Непогода создала проблемы поселку Степанцминда – близ границы Грузии с РФ подтоплены дома
Восстановительные работы ведутся и на территории, прилегающей к коттеджам Гергети 18.08.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 авг— Sputnik. Вышедшая из берегов река создала проблемы жителям поселка Степанцминда и села Гергети в Казбегском районе близ границы с Россией - затоплены дороги и первые этажи домов, сообщает телекомпания "Имеди". Ужа начаты работы по ликвидации последствий непогоды, в том числе на территории, прилегающей к коттеджам Гергети. На месте находились представители местных властей. По их словам, население в безопасности и им не грозит опасность.Как рассказала Sputnik Грузия одна из жительниц Степанцминда, дождь был очень сильным, при том с градом, и не прекращался около 4 часов. Степанцминда — известная климатическая и бальнеологическая курортная местность в Грузии. В переводе с грузинского Степанцминда означает Святой Степан. Поселок в 1921—2007 годы назывался Казбеги. Находится с в 165 км к северу от Тбилиси, у подножия горы Казбег, на высоте 1744 метров над уровнем моря. Церковь Гергети расположена у подножья Казбеги на высоте около 2,2 тысячи метров над уровнем моря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, степанцминда, казбеги, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
грузия, происшествия, новости, степанцминда, казбеги, тбилиси, национальное агентство окружающей среды

Непогода создала проблемы поселку Степанцминда – близ границы Грузии с РФ подтоплены дома

10:46 18.08.2023 (обновлено: 11:28 18.08.2023)
© photo: Sputnik / courtesy of Mindia Davitadze PhotographyСтепанцминда. Казбеги. Горный пейзаж
Степанцминда. Казбеги. Горный пейзаж - Sputnik Грузия, 1920, 18.08.2023
© photo: Sputnik / courtesy of Mindia Davitadze Photography
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Восстановительные работы ведутся и на территории, прилегающей к коттеджам Гергети
ТБИЛИСИ, 18 авг— Sputnik. Вышедшая из берегов река создала проблемы жителям поселка Степанцминда и села Гергети в Казбегском районе близ границы с Россией - затоплены дороги и первые этажи домов, сообщает телекомпания "Имеди".
Ужа начаты работы по ликвидации последствий непогоды, в том числе на территории, прилегающей к коттеджам Гергети.
На месте находились представители местных властей. По их словам, население в безопасности и им не грозит опасность.
Как рассказала Sputnik Грузия одна из жительниц Степанцминда, дождь был очень сильным, при том с градом, и не прекращался около 4 часов.
Степанцминда — известная климатическая и бальнеологическая курортная местность в Грузии. В переводе с грузинского Степанцминда означает Святой Степан. Поселок в 1921—2007 годы назывался Казбеги. Находится с в 165 км к северу от Тбилиси, у подножия горы Казбег, на высоте 1744 метров над уровнем моря.
Церковь Гергети расположена у подножья Казбеги на высоте около 2,2 тысячи метров над уровнем моря.
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