https://sputnik-georgia.ru/20230818/nepogoda-sozdala-problemy-poselku-stepantsminda--podtopleny-doma-281468150.html

Непогода создала проблемы поселку Степанцминда – близ границы Грузии с РФ подтоплены дома

Непогода создала проблемы поселку Степанцминда – близ границы Грузии с РФ подтоплены дома

Восстановительные работы ведутся и на территории, прилегающей к коттеджам Гергети 18.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-18T10:46+0400

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2023-08-18T11:28+0400

грузия

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степанцминда

казбеги

тбилиси

национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 18 авг— Sputnik. Вышедшая из берегов река создала проблемы жителям поселка Степанцминда и села Гергети в Казбегском районе близ границы с Россией - затоплены дороги и первые этажи домов, сообщает телекомпания "Имеди". Ужа начаты работы по ликвидации последствий непогоды, в том числе на территории, прилегающей к коттеджам Гергети. На месте находились представители местных властей. По их словам, население в безопасности и им не грозит опасность.Как рассказала Sputnik Грузия одна из жительниц Степанцминда, дождь был очень сильным, при том с градом, и не прекращался около 4 часов. Степанцминда — известная климатическая и бальнеологическая курортная местность в Грузии. В переводе с грузинского Степанцминда означает Святой Степан. Поселок в 1921—2007 годы назывался Казбеги. Находится с в 165 км к северу от Тбилиси, у подножия горы Казбег, на высоте 1744 метров над уровнем моря. Церковь Гергети расположена у подножья Казбеги на высоте около 2,2 тысячи метров над уровнем моря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

степанцминда

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