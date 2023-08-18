https://sputnik-georgia.ru/20230818/posledniy-gruzinskiy-klub-vybyl-iz-rozygrysha-evrokubkov-281463662.html
Последний грузинский клуб выбыл из розыгрыша еврокубков
Последний грузинский клуб выбыл из розыгрыша еврокубков
"Апоэль" вышел в плей-офф Лиги конференции, где встретится с бельгийским "Гентом" 18.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-18T07:32+0400
2023-08-18T07:32+0400
2023-08-18T08:24+0400
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Горийский футбольный клуб "Дила" проиграл кипрскому "Апоэлю" в ответном матче третьего квалификационного этапа Лиги конференций и выбыл из турнира. Единственный оставшийся в европейском турнире грузинский клуб проиграл 0:2 в первом матче на "Динамо Арене" в Тбилиси, а в ответной игре – со счетом 0:1. Единственный гол на 48 минуте забил Думерс Ндонгала. Таким образом, "Апоэль" вышел в плей-офф Лиги конференции, где встретится с бельгийским "Гентом", который обыграл польский клуб "Погонь" (5:0, 1:2).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, спорт, фк "дила", футбол
грузия, новости, спорт, фк "дила", футбол
Последний грузинский клуб выбыл из розыгрыша еврокубков
07:32 18.08.2023 (обновлено: 08:24 18.08.2023)
"Апоэль" вышел в плей-офф Лиги конференции, где встретится с бельгийским "Гентом"
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Горийский футбольный клуб "Дила" проиграл кипрскому "Апоэлю" в ответном матче третьего квалификационного этапа Лиги конференций и выбыл из турнира.
Единственный оставшийся в европейском турнире грузинский клуб проиграл 0:2 в первом матче на "Динамо Арене" в Тбилиси, а в ответной игре – со счетом 0:1.
Единственный гол на 48 минуте забил Думерс Ндонгала.
Таким образом, "Апоэль" вышел в плей-офф Лиги конференции, где встретится с бельгийским "Гентом", который обыграл польский клуб "Погонь" (5:0, 1:2).