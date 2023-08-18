https://sputnik-georgia.ru/20230818/premer-gruzii-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-konchinoy-gogi-kharabadze-281471209.html

Премьер Грузии выразил соболезнования в связи с кончиной Гоги Харабадзе

Премьер Грузии выразил соболезнования в связи с кончиной Гоги Харабадзе

Господин Гоги заслужил любовь и уважение широкой публики, считает политик 18.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-18T12:38+0400

2023-08-18T12:38+0400

2023-08-18T13:19+0400

грузия

ираклий гарибашвили

новости

шота руставели

роберт стуруа

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста страны Гоги Харабадзе, сыгравшего роли во многих шедеврах грузинского кинематографа. Гоги Харабадзе, известный по ролям в фильмах "Дата Туташхия", "Гиоргобистве", "Прогулка в Карабах", скончался в возрасте 81 года.До 1994 года Харабадзе играл в Государственном академическом театре имени Шота Руставели, где воплотил роли в знаменитых спектаклях грузинского режиссера Роберта Стуруа – "Обвинение", "Гамлет", "Царь Эдип". Театралам он запомнился также, сыграв на помостках театра одного из главных героев поэмы "Витязь в тигровой шкуре" Тариела. Голос Харабадзе запомнился и любителям виниловых пластинок. Он записал аудиоверсию "Витязя в тигровой шкуре".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

грузия, ираклий гарибашвили, новости, шота руставели, роберт стуруа