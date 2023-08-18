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https://sputnik-georgia.ru/20230818/premer-ministr-gruzii-poluchil-blagoslovenie-ot-ierusalimskogo-patriarkha-281463367.html
Премьер-министр Грузии получил благословение от Иерусалимского патриарха
Премьер-министр Грузии получил благословение от Иерусалимского патриарха
Ираклий Гарибашвили и Феофил Третий говорили об исторических связях между церквями Грузии и Иерусалима и о текущей ситуации в мире 18.08.2023, Sputnik Грузия
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2023-08-18T08:21+0400
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с Иерусалимским Патриархом Феофилом III и получил от него благословение, сообщает администрация правительства. Гарибашвили находится в Израиле с рабочим визитом. Главным итогом его визита стала договоренность о начале переговоров между странами о подготовке соглашения о свободной торговле. По данным пресс-службы, Ираклий Гарибашвили и Феофил Третий говорили об исторических связях между церквями Грузии и Иерусалима и о текущей ситуации в мире. Они подчеркнули важность мира и стабильности в мире. Иерусалимский Патриарх передал через премьер-министра сердечный привет Католикосу-Патриарху всея Грузии Его Святейшеству и Блаженнейшему Илие Второму. Также Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией побывал в храме Воскресения Спасителя в Иерусалиме, посетил Гроб Господня и Голгофу. Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма. Торговый оборот между Грузией и Израилем в 2022 году составил 37,5 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, иерусалим, израиль, ираклий гарибашвили, феофил третий
грузия, новости, общество, иерусалим, израиль, ираклий гарибашвили, феофил третий

Премьер-министр Грузии получил благословение от Иерусалимского патриарха

07:01 18.08.2023 (обновлено: 08:21 18.08.2023)
© Сourtesy of Georgian GovernmentИраклий Гарибашвили встретился с Иерусалимским Патриархом Феофилом III
Ираклий Гарибашвили встретился с Иерусалимским Патриархом Феофилом III - Sputnik Грузия, 1920, 18.08.2023
© Сourtesy of Georgian Government
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Ираклий Гарибашвили и Феофил Третий говорили об исторических связях между церквями Грузии и Иерусалима и о текущей ситуации в мире
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с Иерусалимским Патриархом Феофилом III и получил от него благословение, сообщает администрация правительства.
Гарибашвили находится в Израиле с рабочим визитом. Главным итогом его визита стала договоренность о начале переговоров между странами о подготовке соглашения о свободной торговле.
© Сourtesy of Georgian GovernmentИраклий Гарибашвили встретился с Иерусалимским Патриархом Феофилом III
Ираклий Гарибашвили встретился с Иерусалимским Патриархом Феофилом III - Sputnik Грузия, 1920, 18.08.2023
Ираклий Гарибашвили встретился с Иерусалимским Патриархом Феофилом III
© Сourtesy of Georgian Government
По данным пресс-службы, Ираклий Гарибашвили и Феофил Третий говорили об исторических связях между церквями Грузии и Иерусалима и о текущей ситуации в мире. Они подчеркнули важность мира и стабильности в мире.
© Сourtesy of Georgian GovernmentИраклий Гарибашвили встретился с Иерусалимским Патриархом Феофилом III
Ираклий Гарибашвили встретился с Иерусалимским Патриархом Феофилом III - Sputnik Грузия, 1920, 18.08.2023
Ираклий Гарибашвили встретился с Иерусалимским Патриархом Феофилом III
© Сourtesy of Georgian Government
Иерусалимский Патриарх передал через премьер-министра сердечный привет Католикосу-Патриарху всея Грузии Его Святейшеству и Блаженнейшему Илие Второму.
Также Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией побывал в храме Воскресения Спасителя в Иерусалиме, посетил Гроб Господня и Голгофу.
© Сourtesy of Georgian GovernmentИраклий Гарибашвили встретился с Иерусалимским Патриархом Феофилом III
Ираклий Гарибашвили встретился с Иерусалимским Патриархом Феофилом III - Sputnik Грузия, 1920, 18.08.2023
Ираклий Гарибашвили встретился с Иерусалимским Патриархом Феофилом III
© Сourtesy of Georgian Government
Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма. Торговый оборот между Грузией и Израилем в 2022 году составил 37,5 миллиона долларов.
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