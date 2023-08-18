https://sputnik-georgia.ru/20230818/premer-ministr-gruzii-poluchil-blagoslovenie-ot-ierusalimskogo-patriarkha-281463367.html

Премьер-министр Грузии получил благословение от Иерусалимского патриарха

Премьер-министр Грузии получил благословение от Иерусалимского патриарха

Ираклий Гарибашвили и Феофил Третий говорили об исторических связях между церквями Грузии и Иерусалима и о текущей ситуации в мире 18.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-18T07:01+0400

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2023-08-18T08:21+0400

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феофил третий

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с Иерусалимским Патриархом Феофилом III и получил от него благословение, сообщает администрация правительства. Гарибашвили находится в Израиле с рабочим визитом. Главным итогом его визита стала договоренность о начале переговоров между странами о подготовке соглашения о свободной торговле. По данным пресс-службы, Ираклий Гарибашвили и Феофил Третий говорили об исторических связях между церквями Грузии и Иерусалима и о текущей ситуации в мире. Они подчеркнули важность мира и стабильности в мире. Иерусалимский Патриарх передал через премьер-министра сердечный привет Католикосу-Патриарху всея Грузии Его Святейшеству и Блаженнейшему Илие Второму. Также Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией побывал в храме Воскресения Спасителя в Иерусалиме, посетил Гроб Господня и Голгофу. Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма. Торговый оборот между Грузией и Израилем в 2022 году составил 37,5 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, иерусалим, израиль, ираклий гарибашвили, феофил третий