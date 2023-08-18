https://sputnik-georgia.ru/20230818/rossiya-mozhet-postavlyat-gaz-v-vengriyu-cherez-turetskiy-potok-281481798.html

Россия может поставлять газ в Венгрию через "Турецкий поток"

Россия может поставлять газ в Венгрию через "Турецкий поток"

Будапешт не планирует прекращать поставки газа из России, поскольку не может обеспечить себя газом без источников топлива в РФ 18.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-18T20:52+0400

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Объем газа, поступающий в Венгрию из России через Украину, может быть перенаправлен на "Турецкий поток", если транзит прекратится после 2024 года, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщило РИА Новости.Текущие транзитные соглашения России и Украины истекают в 2024 году.По его словам, поэтому очень важно, что есть газопровод "Турецкий поток", ведь его пропускная способность в Венгрию 8,5 миллиарда кубометров и она может полностью включить весь объем газа, поступающий из России в Венгрию по долгосрочному контракту.В марте Сийярто заявлял, что Будапешт не планирует прекращать поставки газа из России, поскольку не может обеспечить себя газом без источников топлива в РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, россия, политика, венгрия, будапешт, петер сийярто, украина, газ, турецкий поток, обострение ситуации вокруг украины