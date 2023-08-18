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Россия может поставлять газ в Венгрию через "Турецкий поток"
Россия может поставлять газ в Венгрию через "Турецкий поток"
Будапешт не планирует прекращать поставки газа из России, поскольку не может обеспечить себя газом без источников топлива в РФ 18.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-18T20:52+0400
2023-08-18T20:52+0400
2023-08-18T21:40+0400
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турецкий поток
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Объем газа, поступающий в Венгрию из России через Украину, может быть перенаправлен на "Турецкий поток", если транзит прекратится после 2024 года, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщило РИА Новости.Текущие транзитные соглашения России и Украины истекают в 2024 году.По его словам, поэтому очень важно, что есть газопровод "Турецкий поток", ведь его пропускная способность в Венгрию 8,5 миллиарда кубометров и она может полностью включить весь объем газа, поступающий из России в Венгрию по долгосрочному контракту.В марте Сийярто заявлял, что Будапешт не планирует прекращать поставки газа из России, поскольку не может обеспечить себя газом без источников топлива в РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, политика, венгрия, будапешт, петер сийярто, украина, газ, турецкий поток, обострение ситуации вокруг украины
в мире, россия, политика, венгрия, будапешт, петер сийярто, украина, газ, турецкий поток, обострение ситуации вокруг украины
Россия может поставлять газ в Венгрию через "Турецкий поток"
20:52 18.08.2023 (обновлено: 21:40 18.08.2023)
Будапешт не планирует прекращать поставки газа из России, поскольку не может обеспечить себя газом без источников топлива в РФ
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik.
Объем газа, поступающий в Венгрию из России через Украину, может быть перенаправлен на "Турецкий поток", если транзит прекратится после 2024 года, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщило РИА Новости
.
Текущие транзитные соглашения России и Украины истекают в 2024 году.
"Венгрия вовремя приняла меры, чтобы усилия по диверсификации касались не только источников, но и маршрутов... Ведь зачем нужны маршруты, если нет источников, и зачем нужны источники, если нет маршрутов? Для поставок газа нужно и то, и другое", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети.
По его словам, поэтому очень важно, что есть газопровод "Турецкий поток", ведь его пропускная способность в Венгрию 8,5 миллиарда кубометров и она может полностью включить весь объем газа, поступающий из России в Венгрию по долгосрочному контракту.
В марте Сийярто заявлял, что Будапешт не планирует прекращать поставки газа из России, поскольку не может обеспечить себя газом без источников топлива в РФ.