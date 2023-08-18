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Сколько добыто нефти и газа в Азербайджане с начала года

Сколько добыто нефти и газа в Азербайджане с начала года

Экспорт газа из Азербайджана в январе-июле текущего года составил 13,8 млрд кубометров, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года 18.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-18T17:09+0400

2023-08-18T17:09+0400

2023-08-18T17:27+0400

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. С момента ввода в эксплуатацию и до 1 августа 2023 года на углеводородных месторождениях "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шах Дениз" было добыто 409 млрд кубометров газа, говорится в сообщении Министерства энергетики Азербайджана, передал Sputnik Азербайджан.При этом за указанный период на АЧГ было добыто 211 млрд кубометров газа, "Шах Дениз" - 198 млрд кубометров.По информации Минэнерго, за этот период около 139,9 млрд кубометров газа, добытого на месторождении "Шах Дениз", было экспортировано.В сообщении также указывается, что в отчетный период на АЧГ и "Шах Дениз" было добыто около 620,3 млн тонн нефти (вместе с конденсатом), на АЧГ - 577,5 млн тонн нефти, "Шах Дениз" - 42,8 млн тонн конденсата. До 1 августа 2023 года на экспорт было направлено 618,4 млн тонн.Добыча и экспорт за семь месяцевСогласно данным Минэнерго, за январь-июль текущего года в Азербайджане было добыто 28,1 млрд кубометров природного газа, из которых 7,5 млрд - на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", 15,4 млрд - "Шах Дениз", 0,1 млрд кубометров - месторождении "Абшерон", 5,1 млрд кубометров пришлись на долю SOCAR.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча газа выросла на 3,3%, то есть на 0,9 млрд кубометров.Экспорт газа за отчетный период составил 13,8 млрд кубометров, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.По данным Минэнерго, за январь-июль этого года в Азербайджане было добыто 17,7 млн тонн нефти (вместе с конденсатом), что на 7,8% меньше в годовом сравнении. Так, 10,6 млн тонн нефти добыто на АЧГ, 2,6 млн тонн - "Шах Дениз", 40,4 млн тонн - месторождении "Абшерон", 4,5 млн тонн пришлись на долю SOCAR.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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