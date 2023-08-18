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Трагедия на западе Грузии: машина сбила подростка на велосипеде
Трагедия на западе Грузии: машина сбила подростка на велосипеде
Причиной аварии, по предварительной информации, стал нетрезвый водитель 18.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-18T13:45+0400
2023-08-18T13:45+0400
2023-08-18T13:45+0400
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ТБИЛИСИ, 18 авг— Sputnik. Машина сбила 15-летнего подростка на велосипеде в селе Салхино Мартвильского района (регион Самегрело-Земо Сванети), сообщает телекомпания "Рустави-2". Когда бригада скорой медицинской помощи прибыла на место происшествия, подросток был уже мертв. По предварительной информации, водитель машины был в нетрезвом состоянии. По факту начато расследование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
самегрело-земо сванети
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происшествия, грузия, новости, самегрело-земо сванети, дтп, авария, жертвы
происшествия, грузия, новости, самегрело-земо сванети, дтп, авария, жертвы
Трагедия на западе Грузии: машина сбила подростка на велосипеде
Причиной аварии, по предварительной информации, стал нетрезвый водитель
ТБИЛИСИ, 18 авг— Sputnik.
Машина сбила 15-летнего подростка на велосипеде в селе Салхино Мартвильского района (регион Самегрело-Земо Сванети), сообщает телекомпания "Рустави-2
".
Когда бригада скорой медицинской помощи прибыла на место происшествия, подросток был уже мертв.
По предварительной информации, водитель машины был в нетрезвом состоянии. По факту начато расследование.