https://sputnik-georgia.ru/20230818/tragediya-na-zapade-gruzii-mashina-sbila-podrostka-na-velosipede-281472546.html

Трагедия на западе Грузии: машина сбила подростка на велосипеде

Трагедия на западе Грузии: машина сбила подростка на велосипеде

Причиной аварии, по предварительной информации, стал нетрезвый водитель 18.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-18T13:45+0400

2023-08-18T13:45+0400

2023-08-18T13:45+0400

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ТБИЛИСИ, 18 авг— Sputnik. Машина сбила 15-летнего подростка на велосипеде в селе Салхино Мартвильского района (регион Самегрело-Земо Сванети), сообщает телекомпания "Рустави-2". Когда бригада скорой медицинской помощи прибыла на место происшествия, подросток был уже мертв. По предварительной информации, водитель машины был в нетрезвом состоянии. По факту начато расследование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самегрело-земо сванети

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