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В Грузии будут работать посол Нидерландов Аракелян и посол Чехии Кубернат
В Грузии будут работать посол Нидерландов Аракелян и посол Чехии Кубернат
Церемонии вручения верительных грамот прошли в президентском дворце 18.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-18T23:40+0400
2023-08-18T23:40+0400
2023-08-18T23:49+0400
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Сразу два посла – Нидерландов Мелине Аракелян и Чехии Петр Куберт – вручили президенту Грузии верительные грамоты. Церемонии вручения верительных грамот прошли в президентском дворце. Грузия и Нидерланды установили дипломатические отношения 22 апреля 1992 года. Посольство Нидерландов в Грузии открылось в 2001-м. Страны активно сотрудничают в вопросах торговли, инвестиций, энергетики и сельского хозяйства. Что касается Чехии, то Чехия и Грузия установили дипломатические отношения 1 января 1993 года. Посольство Чехии открылось в Грузии в 2000 году. Страны активно сотрудничают в сфере экономики, обороны, культуры, образования, науки и спорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, чехия, нидерланды, президент грузии, саломе зурабишвили
грузия, новости, политика, чехия, нидерланды, президент грузии, саломе зурабишвили
В Грузии будут работать посол Нидерландов Аракелян и посол Чехии Кубернат
23:40 18.08.2023 (обновлено: 23:49 18.08.2023)
Церемонии вручения верительных грамот прошли в президентском дворце
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Сразу два посла – Нидерландов Мелине Аракелян и Чехии Петр Куберт – вручили президенту Грузии верительные грамоты.
Церемонии вручения верительных грамот прошли в президентском дворце.
Грузия и Нидерланды установили дипломатические отношения 22 апреля 1992 года. Посольство Нидерландов в Грузии открылось в 2001-м.
Страны активно сотрудничают в вопросах торговли, инвестиций, энергетики и сельского хозяйства.
Что касается Чехии, то Чехия и Грузия установили дипломатические отношения 1 января 1993 года. Посольство Чехии открылось в Грузии в 2000 году.
Страны активно сотрудничают в сфере экономики, обороны, культуры, образования, науки и спорта.