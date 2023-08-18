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В Грузии будут работать посол Нидерландов Аракелян и посол Чехии Кубернат

В Грузии будут работать посол Нидерландов Аракелян и посол Чехии Кубернат

Церемонии вручения верительных грамот прошли в президентском дворце 18.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-18T23:40+0400

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Сразу два посла – Нидерландов Мелине Аракелян и Чехии Петр Куберт – вручили президенту Грузии верительные грамоты. Церемонии вручения верительных грамот прошли в президентском дворце. Грузия и Нидерланды установили дипломатические отношения 22 апреля 1992 года. Посольство Нидерландов в Грузии открылось в 2001-м. Страны активно сотрудничают в вопросах торговли, инвестиций, энергетики и сельского хозяйства. Что касается Чехии, то Чехия и Грузия установили дипломатические отношения 1 января 1993 года. Посольство Чехии открылось в Грузии в 2000 году. Страны активно сотрудничают в сфере экономики, обороны, культуры, образования, науки и спорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, чехия, нидерланды, президент грузии, саломе зурабишвили