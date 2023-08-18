https://sputnik-georgia.ru/20230818/v-rossii-opredelilis-s-vykhodnymi-i-prazdnichnymi-dnyami-v-2024-godu-281480191.html

В России определились с выходными и праздничными днями в 2024 году

В России определились с выходными и праздничными днями в 2024 году

Новогодние каникулы в России продлятся десять дней – с 30 декабря по 8 января 18.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-18T19:31+0400

2023-08-18T19:31+0400

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2024 году, сообщается в Telegram-канале правительства.Таким образом, новогодние каникулы продлятся десять дней – с 30 декабря по 8 января.Кроме того, переносятся нерабочие дни с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля; с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля; с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.Таким образом, россияне будут отдыхать:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, новости, в мире, общество, михаил мишустин, правительство россии