https://sputnik-georgia.ru/20230818/v-rossii-opredelilis-s-vykhodnymi-i-prazdnichnymi-dnyami-v-2024-godu-281480191.html
В России определились с выходными и праздничными днями в 2024 году
В России определились с выходными и праздничными днями в 2024 году
Новогодние каникулы в России продлятся десять дней – с 30 декабря по 8 января 18.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-18T19:31+0400
2023-08-18T19:31+0400
2023-08-18T19:52+0400
россия
новости
в мире
общество
михаил мишустин
правительство россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/0a/265127647_0:303:2913:1942_1920x0_80_0_0_06075aad35b44c8ce9da820ab3025ec2.jpg
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2024 году, сообщается в Telegram-канале правительства.Таким образом, новогодние каникулы продлятся десять дней – с 30 декабря по 8 января.Кроме того, переносятся нерабочие дни с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля; с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля; с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.Таким образом, россияне будут отдыхать:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/0a/265127647_119:0:2708:1942_1920x0_80_0_0_cf7feeceacf29de7f4a1b02916008ebf.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, в мире, общество, михаил мишустин, правительство россии
россия, новости, в мире, общество, михаил мишустин, правительство россии
В России определились с выходными и праздничными днями в 2024 году
19:31 18.08.2023 (обновлено: 19:52 18.08.2023)
Новогодние каникулы в России продлятся десять дней – с 30 декабря по 8 января
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2024 году, сообщается в Telegram-канале
правительства.
"В новом году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно", – говорится в публикации.
Таким образом, новогодние каникулы продлятся десять дней – с 30 декабря по 8 января.
Кроме того, переносятся нерабочие дни с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля; с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля; с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.
Таким образом, россияне будут отдыхать:
с 29 по 31 декабря 2024 года.