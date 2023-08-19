Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230819/avtoavariya-u-kareli-est-postradavshie-281486918.html
Автоавария у Карели: есть пострадавшие
Автоавария у Карели: есть пострадавшие
Автомобиль врезался в дерево. К этому времени пострадавшие доставлены в больницу 19.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-19T10:59+0400
2023-08-19T10:59+0400
авария
дтп
карели
шида картли
новости
грузия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/04/276406595_0:31:1280:751_1920x0_80_0_0_b300a162fde68efbebe56d920a9c9a44.jpg
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Несколько человек пострадали в результате автоаварии, случившейся ночью у города Карели, центра одноименного муниципалитета в регионе Шида Картли (в 94 км к западу от Тбилиси), сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на местное СМИ.Согласно имеющейся информации, автомобиль врезался в дерево. Очевидцы заметили несколько пострадавших.По данным издания, на место прибыли патрульная полиция и скорая помощь, пострадавшие доставлены в больницу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
карели
шида картли
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/04/276406595_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0757e13c8625b159820ac3c840f9fb2a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
авария, дтп, карели, шида картли, новости, грузия, происшествия
авария, дтп, карели, шида картли, новости, грузия, происшествия

Автоавария у Карели: есть пострадавшие

10:59 19.08.2023
© photo: Sputnik / StringerПолиция на месте происшествия
Полиция на месте происшествия - Sputnik Грузия, 1920, 19.08.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Автомобиль врезался в дерево. К этому времени пострадавшие доставлены в больницу
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Несколько человек пострадали в результате автоаварии, случившейся ночью у города Карели, центра одноименного муниципалитета в регионе Шида Картли (в 94 км к западу от Тбилиси), сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на местное СМИ.
Согласно имеющейся информации, автомобиль врезался в дерево. Очевидцы заметили несколько пострадавших.

"Я видел, как приводили в сознание одну женщину. Полиция сказала нам, что у нее были только переломы", – сообщил один из очевидцев.

По данным издания, на место прибыли патрульная полиция и скорая помощь, пострадавшие доставлены в больницу.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0