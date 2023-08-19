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Автоавария у Карели: есть пострадавшие
Автоавария у Карели: есть пострадавшие
Автомобиль врезался в дерево. К этому времени пострадавшие доставлены в больницу 19.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-19T10:59+0400
2023-08-19T10:59+0400
2023-08-19T10:59+0400
авария
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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Несколько человек пострадали в результате автоаварии, случившейся ночью у города Карели, центра одноименного муниципалитета в регионе Шида Картли (в 94 км к западу от Тбилиси), сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на местное СМИ.Согласно имеющейся информации, автомобиль врезался в дерево. Очевидцы заметили несколько пострадавших.По данным издания, на место прибыли патрульная полиция и скорая помощь, пострадавшие доставлены в больницу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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авария, дтп, карели, шида картли, новости, грузия, происшествия
авария, дтп, карели, шида картли, новости, грузия, происшествия
Автоавария у Карели: есть пострадавшие
Автомобиль врезался в дерево. К этому времени пострадавшие доставлены в больницу
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Несколько человек пострадали в результате автоаварии, случившейся ночью у города Карели, центра одноименного муниципалитета в регионе Шида Картли (в 94 км к западу от Тбилиси), сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на местное СМИ.
Согласно имеющейся информации, автомобиль врезался в дерево. Очевидцы заметили несколько пострадавших.
"Я видел, как приводили в сознание одну женщину. Полиция сказала нам, что у нее были только переломы", – сообщил один из очевидцев.
По данным издания, на место прибыли патрульная полиция и скорая помощь, пострадавшие доставлены в больницу.