https://sputnik-georgia.ru/20230819/avtoavariya-u-kareli-est-postradavshie-281486918.html

Автоавария у Карели: есть пострадавшие

Автоавария у Карели: есть пострадавшие

Автомобиль врезался в дерево. К этому времени пострадавшие доставлены в больницу 19.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-19T10:59+0400

2023-08-19T10:59+0400

2023-08-19T10:59+0400

авария

дтп

карели

шида картли

новости

грузия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/04/276406595_0:31:1280:751_1920x0_80_0_0_b300a162fde68efbebe56d920a9c9a44.jpg

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Несколько человек пострадали в результате автоаварии, случившейся ночью у города Карели, центра одноименного муниципалитета в регионе Шида Картли (в 94 км к западу от Тбилиси), сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на местное СМИ.Согласно имеющейся информации, автомобиль врезался в дерево. Очевидцы заметили несколько пострадавших.По данным издания, на место прибыли патрульная полиция и скорая помощь, пострадавшие доставлены в больницу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

карели

шида картли

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

авария, дтп, карели, шида картли, новости, грузия, происшествия