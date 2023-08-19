https://sputnik-georgia.ru/20230819/ekonomist-za-10-let-eaes-proshel-tot-put-na-kotoryy-u-evropy-ushlo-40---video-281495420.html

Экономист: за 10 лет ЕАЭС прошел тот путь, на который у Европы ушло 40 – видео

Экономист: за 10 лет ЕАЭС прошел тот путь, на который у Европы ушло 40 – видео

ЕАЭС не должен делать выбор между расширением и углублением интеграции внутри союза, а может делать это одновременно. Смотрите в видео, что заявил эксперт по... 19.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-19T15:47+0400

2023-08-19T15:47+0400

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Зачем Россия создает технопарки в Узбекистане и Таджикистане? Какие преимущества России и странам Центральной Азии дает ЕАЭС? Как Евразийский экономический союз помогает в импортозамещении? Обо всем этом смотрите в видео. Своим мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился доктор экономических наук, профессор ФМО СПБГУ Станислав Ткаченко.

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