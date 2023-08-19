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Экономист: за 10 лет ЕАЭС прошел тот путь, на который у Европы ушло 40 – видео
Экономист: за 10 лет ЕАЭС прошел тот путь, на который у Европы ушло 40 – видео
ЕАЭС не должен делать выбор между расширением и углублением интеграции внутри союза, а может делать это одновременно. Смотрите в видео, что заявил эксперт по... 19.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-19T15:47+0400
2023-08-19T15:47+0400
2023-08-19T16:31+0400
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Зачем Россия создает технопарки в Узбекистане и Таджикистане? Какие преимущества России и странам Центральной Азии дает ЕАЭС? Как Евразийский экономический союз помогает в импортозамещении? Обо всем этом смотрите в видео. Своим мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился доктор экономических наук, профессор ФМО СПБГУ Станислав Ткаченко.
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видео, россия, еаэс, sputnik, экономика, видео
видео, россия, еаэс, sputnik, экономика, видео
Экономист: за 10 лет ЕАЭС прошел тот путь, на который у Европы ушло 40 – видео
15:47 19.08.2023 (обновлено: 16:31 19.08.2023)
ЕАЭС не должен делать выбор между расширением и углублением интеграции внутри союза, а может делать это одновременно. Смотрите в видео, что заявил эксперт по вопросам экономики Станислав Ткаченко
Зачем Россия создает технопарки в Узбекистане и Таджикистане? Какие преимущества России и странам Центральной Азии дает ЕАЭС? Как Евразийский экономический союз помогает в импортозамещении? Обо всем этом смотрите в видео.
Своим мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился доктор экономических наук, профессор ФМО СПБГУ Станислав Ткаченко.