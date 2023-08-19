https://sputnik-georgia.ru/20230819/kak-tamozhenniki-nashli-bolee-kilogramma-kokaina-v-aeroportu-tbilisi-podrobnosti-281493117.html
Как таможенники нашли более килограмма кокаина в аэропорту Тбилиси? Подробности
Как таможенники нашли более килограмма кокаина в аэропорту Тбилиси? Подробности
Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы, либо бессрочное заключение 19.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-19T16:56+0400
2023-08-19T16:56+0400
2023-08-19T16:56+0400
происшествия
тбилисский международный аэропорт
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новости
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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Более килограмма кокаина были обнаружены у гражданина Бразилии, прибывшего в Тбилисский международный аэропорт, говорится в сообщении Службы доходов. По данным ведомства, у таможенников возникли подозрения в отношении прибывшего иностранца, что у него при себе могут быть наркотики и они пригласили гражданина Бразилии на опрос. После индивидуального собеседования и тщательного осмотра багажа, личного досмотра и рентгена иностранца были обнаружены 125 упаковок, в которых оказалось 1 килограмм 352 грамма кокаина. МВД Грузии уже сообщило о задержании указанного гражданина вместе с еще двумя иностранными гражданами. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, тбилисский международный аэропорт, бразилия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, тбилисский международный аэропорт, бразилия, грузия, новости, тбилиси
Как таможенники нашли более килограмма кокаина в аэропорту Тбилиси? Подробности
Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы, либо бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Более килограмма кокаина были обнаружены у гражданина Бразилии, прибывшего в Тбилисский международный аэропорт, говорится в сообщении Службы доходов.
По данным ведомства, у таможенников возникли подозрения в отношении прибывшего иностранца, что у него при себе могут быть наркотики и они пригласили гражданина Бразилии на опрос.
После индивидуального собеседования и тщательного осмотра багажа, личного досмотра и рентгена иностранца были обнаружены 125 упаковок, в которых оказалось 1 килограмм 352 грамма кокаина.
МВД Грузии уже сообщило о задержании указанного гражданина вместе с еще двумя иностранными гражданами. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.