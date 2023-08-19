https://sputnik-georgia.ru/20230819/kak-tamozhenniki-nashli-bolee-kilogramma-kokaina-v-aeroportu-tbilisi-podrobnosti-281493117.html

Как таможенники нашли более килограмма кокаина в аэропорту Тбилиси? Подробности

Как таможенники нашли более килограмма кокаина в аэропорту Тбилиси? Подробности

Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы, либо бессрочное заключение 19.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-19T16:56+0400

2023-08-19T16:56+0400

2023-08-19T16:56+0400

происшествия

тбилисский международный аэропорт

бразилия

грузия

новости

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Более килограмма кокаина были обнаружены у гражданина Бразилии, прибывшего в Тбилисский международный аэропорт, говорится в сообщении Службы доходов. По данным ведомства, у таможенников возникли подозрения в отношении прибывшего иностранца, что у него при себе могут быть наркотики и они пригласили гражданина Бразилии на опрос. После индивидуального собеседования и тщательного осмотра багажа, личного досмотра и рентгена иностранца были обнаружены 125 упаковок, в которых оказалось 1 килограмм 352 грамма кокаина. МВД Грузии уже сообщило о задержании указанного гражданина вместе с еще двумя иностранными гражданами. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, тбилисский международный аэропорт, бразилия, грузия, новости, тбилиси