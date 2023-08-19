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Лесные пожары в Канаде: в провинции Британская Колумбия объявлен режим ЧП
Лесные пожары в Канаде: в провинции Британская Колумбия объявлен режим ЧП
Мощные пожары продолжают бушевать по всей Канаде: площадь сгоревших в стране территорий достигла 13 миллионов гектаров 19.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-19T11:38+0400
2023-08-19T11:38+0400
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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Режим чрезвычайного положения объявлен в канадской провинции Британская Колумбия в связи с продолжающимися лесными пожарами, говорится в официальном заявлении властей. Мощные пожары продолжают бушевать по всей Канаде. Министр общественной безопасности Канады Билл Блэр признал, что ситуация с пожарами в стране является наихудшей в этом столетии. "Британская Колумбия объявляет ЧП в провинции в соответствии с законом о программе действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы мы могли быстро получить доступ к любым инструментам, нужным для поддержки сообществ по мере развития ситуации", – сообщается на сайте правительства провинции.Жителям Йеллоунайфа на севере Канады приказали эвакуироваться из-за приближения лесных пожаров к городу – об этом ранее сообщил телеканал CTV News.Согласно информации межправительственного центра лесных пожаров Канады, площадь территорий, сгоревших в стране, достигла 13 миллионов гектаров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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канада, в мире, новости, происшествия, лесной пожар, пожар
Лесные пожары в Канаде: в провинции Британская Колумбия объявлен режим ЧП
11:38 19.08.2023 (обновлено: 11:42 19.08.2023)
Мощные пожары продолжают бушевать по всей Канаде: площадь сгоревших в стране территорий достигла 13 миллионов гектаров
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Режим чрезвычайного положения объявлен в канадской провинции Британская Колумбия в связи с продолжающимися лесными пожарами, говорится в официальном заявлении властей.
Мощные пожары продолжают бушевать по всей Канаде. Министр общественной безопасности Канады Билл Блэр признал, что ситуация с пожарами в стране является наихудшей в этом столетии.
"Британская Колумбия объявляет ЧП в провинции в соответствии с законом о программе действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы мы могли быстро получить доступ к любым инструментам, нужным для поддержки сообществ по мере развития ситуации", – сообщается на сайте правительства провинции.
Жителям Йеллоунайфа на севере Канады приказали эвакуироваться из-за приближения лесных пожаров к городу – об этом ранее сообщил телеканал CTV News.
Согласно информации межправительственного центра лесных пожаров Канады, площадь территорий, сгоревших в стране, достигла 13 миллионов гектаров.