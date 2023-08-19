https://sputnik-georgia.ru/20230819/lesnye-pozhary-v-kanade-v-provintsii-britanskaya-kolumbiya-obyavlen-rezhim-chp--281487428.html

Лесные пожары в Канаде: в провинции Британская Колумбия объявлен режим ЧП

Лесные пожары в Канаде: в провинции Британская Колумбия объявлен режим ЧП

Мощные пожары продолжают бушевать по всей Канаде: площадь сгоревших в стране территорий достигла 13 миллионов гектаров 19.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-19T11:38+0400

2023-08-19T11:38+0400

2023-08-19T11:42+0400

канада

в мире

новости

происшествия

лесной пожар

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/03/280819096_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_96924087a01c9d20ef9e10c864ee5246.jpg

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Режим чрезвычайного положения объявлен в канадской провинции Британская Колумбия в связи с продолжающимися лесными пожарами, говорится в официальном заявлении властей. Мощные пожары продолжают бушевать по всей Канаде. Министр общественной безопасности Канады Билл Блэр признал, что ситуация с пожарами в стране является наихудшей в этом столетии. "Британская Колумбия объявляет ЧП в провинции в соответствии с законом о программе действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы мы могли быстро получить доступ к любым инструментам, нужным для поддержки сообществ по мере развития ситуации", – сообщается на сайте правительства провинции.Жителям Йеллоунайфа на севере Канады приказали эвакуироваться из-за приближения лесных пожаров к городу – об этом ранее сообщил телеканал CTV News.Согласно информации межправительственного центра лесных пожаров Канады, площадь территорий, сгоревших в стране, достигла 13 миллионов гектаров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

канада

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

канада, в мире, новости, происшествия, лесной пожар, пожар