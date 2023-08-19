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https://sputnik-georgia.ru/20230819/otdykh-na-tbilisskom-more-vmesto-chernogo-nedorogo-i-udobno---foto-281498540.html
Отдых на Тбилисском море вместо Черного: недорого и удобно - фото
Отдых на Тбилисском море вместо Черного: недорого и удобно - фото
Многие тбилисцы, которые не могут в летнее время выехать из города на долгое время, проводят время на пляже Тбилисского моря. Там можно и загорать, и купаться 19.08.2023, Sputnik Грузия
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Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как горожане и гости грузинской столицы отдыхают на Тбилисском море. Это центральное водохранилище города искусственного происхождения.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, туризм, туризм, туризм в грузии, море, тбилисское море, летний сезон, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, туризм, туризм, туризм в грузии, море, тбилисское море, летний сезон, фото

Отдых на Тбилисском море вместо Черного: недорого и удобно - фото

20:30 19.08.2023 (обновлено: 21:55 19.08.2023)
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Многие тбилисцы, которые не могут в летнее время выехать из города на долгое время, проводят время на пляже Тбилисского моря. Там можно и загорать, и купаться
Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как горожане и гости грузинской столицы отдыхают на Тбилисском море. Это центральное водохранилище города искусственного происхождения.
© photo: Sputnik / Stringer

В августовские жаркие дни пляж Тбилисского моря заполнен отдыхающими.

В августовские жаркие дни пляж Тбилисского моря заполнен отдыхающими. - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik / Stringer

В августовские жаркие дни пляж Тбилисского моря заполнен отдыхающими.

© photo: Sputnik / Stringer

Тут можно и позагорать, и покупаться.

Тут можно и позагорать, и покупаться. - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik / Stringer

Тут можно и позагорать, и покупаться.

© photo: Sputnik / SPUTNIK

За безопасностью отдыхающих следят спасатели.

За безопасностью отдыхающих следят спасатели. - Sputnik Грузия
3/10
© photo: Sputnik / SPUTNIK

За безопасностью отдыхающих следят спасатели.

© photo: Sputnik / Stringer

Тбилисское море - это главное тбилисское водохранилище, созданное в 1952 году.

Тбилисское море - это главное тбилисское водохранилище, созданное в 1952 году. - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Stringer

Тбилисское море - это главное тбилисское водохранилище, созданное в 1952 году.

© photo: Sputnik / SPUTNIK

Однако для тбилисцев и гостей города это еще и популярное место отдыха в летнее время.

Однако для тбилисцев и гостей города это еще и популярное место отдыха в летнее время. - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik / SPUTNIK

Однако для тбилисцев и гостей города это еще и популярное место отдыха в летнее время.

© photo: Sputnik / SPUTNIK

Многие приезжают сюда на своих машинах, но кто-то добирается и на общественном транспорте.

Многие приезжают сюда на своих машинах, но кто-то добирается и на общественном транспорте. - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik / SPUTNIK

Многие приезжают сюда на своих машинах, но кто-то добирается и на общественном транспорте.

© photo: Sputnik / Stringer

На Тбилисском море действует яхт-клуб и некоторые счастливые владельцы яхт катаются на них по водной глади.

На Тбилисском море действует яхт-клуб и некоторые счастливые владельцы яхт катаются на них по водной глади. - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik / Stringer

На Тбилисском море действует яхт-клуб и некоторые счастливые владельцы яхт катаются на них по водной глади.

© photo: Sputnik / SPUTNIK

Отдыхающие на Тбилисском море довольны - в летнее время есть где провести время.

Отдыхающие на Тбилисском море довольны - в летнее время есть где провести время. - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / SPUTNIK

Отдыхающие на Тбилисском море довольны - в летнее время есть где провести время.

© photo: Sputnik / SPUTNIK

Рядом с Тбилисским морем расположены несколько жилых спальных районов, также тут создается новый тбилисский зоопарк и находится Тбилисский национальный парк.

Рядом с Тбилисским морем расположены несколько жилых спальных районов, также тут создается новый тбилисский зоопарк и находится Тбилисский национальный парк. - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik / SPUTNIK

Рядом с Тбилисским морем расположены несколько жилых спальных районов, также тут создается новый тбилисский зоопарк и находится Тбилисский национальный парк.

© photo: Sputnik / Stringer

Но главное для тех, кто приезжает сюда отдохнуть, это возможность искупаться. Следует помнить, что море довольно глубокое - его максимальная глубина может достигать от 26 до 45 метров.

Но главное для тех, кто приезжает сюда отдохнуть, это возможность искупаться. Следует помнить, что море довольно глубокое - его максимальная глубина может достигать от 26 до 45 метров. - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Stringer

Но главное для тех, кто приезжает сюда отдохнуть, это возможность искупаться. Следует помнить, что море довольно глубокое - его максимальная глубина может достигать от 26 до 45 метров.

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