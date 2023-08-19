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Отдых на Тбилисском море вместо Черного: недорого и удобно - фото
Отдых на Тбилисском море вместо Черного: недорого и удобно - фото
Многие тбилисцы, которые не могут в летнее время выехать из города на долгое время, проводят время на пляже Тбилисского моря. Там можно и загорать, и купаться 19.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-19T20:30+0400
2023-08-19T20:30+0400
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Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как горожане и гости грузинской столицы отдыхают на Тбилисском море. Это центральное водохранилище города искусственного происхождения.
тбилисское море
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, туризм, туризм, туризм в грузии, море, тбилисское море, летний сезон, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, туризм, туризм, туризм в грузии, море, тбилисское море, летний сезон, фото
Отдых на Тбилисском море вместо Черного: недорого и удобно - фото
20:30 19.08.2023 (обновлено: 21:55 19.08.2023)
Многие тбилисцы, которые не могут в летнее время выехать из города на долгое время, проводят время на пляже Тбилисского моря. Там можно и загорать, и купаться
Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как горожане и гости грузинской столицы отдыхают на Тбилисском море. Это центральное водохранилище города искусственного происхождения.
© photo: Sputnik / Stringer
В августовские жаркие дни пляж Тбилисского моря заполнен отдыхающими.
В августовские жаркие дни пляж Тбилисского моря заполнен отдыхающими.
© photo: Sputnik / Stringer
Тут можно и позагорать, и покупаться.
Тут можно и позагорать, и покупаться.
© photo: Sputnik / SPUTNIK
За безопасностью отдыхающих следят спасатели.
За безопасностью отдыхающих следят спасатели.
© photo: Sputnik / Stringer
Тбилисское море - это главное тбилисское водохранилище, созданное в 1952 году.
Тбилисское море - это главное тбилисское водохранилище, созданное в 1952 году.
© photo: Sputnik / SPUTNIK
Однако для тбилисцев и гостей города это еще и популярное место отдыха в летнее время.
Однако для тбилисцев и гостей города это еще и популярное место отдыха в летнее время.
© photo: Sputnik / SPUTNIK
Многие приезжают сюда на своих машинах, но кто-то добирается и на общественном транспорте.
Многие приезжают сюда на своих машинах, но кто-то добирается и на общественном транспорте.
© photo: Sputnik / Stringer
На Тбилисском море действует яхт-клуб и некоторые счастливые владельцы яхт катаются на них по водной глади.
На Тбилисском море действует яхт-клуб и некоторые счастливые владельцы яхт катаются на них по водной глади.
© photo: Sputnik / SPUTNIK
Отдыхающие на Тбилисском море довольны - в летнее время есть где провести время.
Отдыхающие на Тбилисском море довольны - в летнее время есть где провести время.
© photo: Sputnik / SPUTNIK
Рядом с Тбилисским морем расположены несколько жилых спальных районов, также тут создается новый тбилисский зоопарк и находится Тбилисский национальный парк.
Рядом с Тбилисским морем расположены несколько жилых спальных районов, также тут создается новый тбилисский зоопарк и находится Тбилисский национальный парк.
© photo: Sputnik / Stringer
Но главное для тех, кто приезжает сюда отдохнуть, это возможность искупаться. Следует помнить, что море довольно глубокое - его максимальная глубина может достигать от 26 до 45 метров.
Но главное для тех, кто приезжает сюда отдохнуть, это возможность искупаться. Следует помнить, что море довольно глубокое - его максимальная глубина может достигать от 26 до 45 метров.