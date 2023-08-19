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Отдых на Тбилисском море вместо Черного: недорого и удобно - фото

Отдых на Тбилисском море вместо Черного: недорого и удобно - фото

Многие тбилисцы, которые не могут в летнее время выехать из города на долгое время, проводят время на пляже Тбилисского моря. Там можно и загорать, и купаться 19.08.2023, Sputnik Грузия

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Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как горожане и гости грузинской столицы отдыхают на Тбилисском море. Это центральное водохранилище города искусственного происхождения.

тбилисское море

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