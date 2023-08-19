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https://sputnik-georgia.ru/20230819/pervaya-laboratoriya-ekspertizy-proizvedeniy-iskusstva-poyavilas-v-stolitse-gruzii-281494062.html
Первая лаборатория экспертизы произведений искусства появилась в столице Грузии
Первая лаборатория экспертизы произведений искусства появилась в столице Грузии
Это первая в своем роде лаборатория экспертизы образцов искусства в Грузии и в Закавказье, заявляют в Минкульте 19.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-19T23:03+0400
2023-08-19T23:03+0400
министерство образования, культуры и спорта аджарии
министерство культуры и охраны памятников грузии
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
пиросмани
нико пиросмани
грузинские художники
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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Первая государственная экспертная лаборатория по изучению произведений искусства открылась в Музее искусств им. Ш. Амиранашвили в Тбилиси, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи страны. Лаборатория носит имя выдающегося художника Ираклия Парджиани и была открыта по инициативе Минкульта Грузии и при сотрудничестве с Фондом Парджиани. Меморандум о сотрудничестве между ведомством и фондом живописца был подписан в 2021 году. У лаборатории есть множество функций, среди которых полное и детальное исследование образцов искусства перед проведением консервационных и реставрационных работ, отмечают в ведомстве."И самое главное – это установление аутентичности картин", – отметил Ахалбедашвили. Так, в лаборатории будут проводиться комплексные экспертные исследования произведений искусства, установление подлинности произведений с помощью оборудования и технологий последнего поколения и другое. Состав сотрудников новой организации пополнили такие профессионалы, как искусствоведы, химики-реставраторы, физики-радиологи, фотографы и другие специалисты.Лаборатория площадью 542 квадратных метра оснащена технологическим оборудованием новейшего стандарта. В связи с этим переподготовкой персонала занимался специально приглашенный специалист, руководитель Исследовательской лаборатории реставрации и консервации при Минкульте Испании Энрике Пара.Грузинская Лаборатория исследований и экспертизы художественных произведений уже начала работать над своим первым проектом, сообщили в Минкульте. В данное время проводится экспертиза полотна, авторство которого приписывают Нико Пиросмани. Картина была приобретена в 1960 году членами семьи художника Лаши Шенгелия. В случае подтверждения подлинности, работа займет достойное место в списке шедевров грузинского гения-примитивиста. Фонд Ираклия Парджиани, выдающегося художника ХХ века, был основан в 2020 году дочерью художника Сопо Парджиани. Целью фонда, наряду с продвижением работ художника в Грузии и за рубежом, является управление и защита авторских прав. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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министерство образования, культуры и спорта аджарии, министерство культуры и охраны памятников грузии, министерство культуры, спорта и молодежи грузии, пиросмани, нико пиросмани, грузинские художники
министерство образования, культуры и спорта аджарии, министерство культуры и охраны памятников грузии, министерство культуры, спорта и молодежи грузии, пиросмани, нико пиросмани, грузинские художники

Первая лаборатория экспертизы произведений искусства появилась в столице Грузии

23:03 19.08.2023
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaЭкспертная лаборатория по изучению произведений искусства в Музее искусств им. Ш. Амиранашвили
Экспертная лаборатория по изучению произведений искусства в Музее искусств им. Ш. Амиранашвили - Sputnik Грузия, 1920, 19.08.2023
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
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Это первая в своем роде лаборатория экспертизы образцов искусства в Грузии и в Закавказье, заявляют в Минкульте
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Первая государственная экспертная лаборатория по изучению произведений искусства открылась в Музее искусств им. Ш. Амиранашвили в Тбилиси, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи страны.
Лаборатория носит имя выдающегося художника Ираклия Парджиани и была открыта по инициативе Минкульта Грузии и при сотрудничестве с Фондом Парджиани. Меморандум о сотрудничестве между ведомством и фондом живописца был подписан в 2021 году.

"До сегодняшнего дня лаборатории подобного содержания, формы и назначения в этой сфере не было. Более того, такой лаборатории нет во всем Закавказье", – сказал Ника Ахалбедашвили, первый замгендиректора Национального музея Грузии, глава Грузинского музея искусств им. Ш. Амиранашвили.

У лаборатории есть множество функций, среди которых полное и детальное исследование образцов искусства перед проведением консервационных и реставрационных работ, отмечают в ведомстве.
"И самое главное – это установление аутентичности картин", – отметил Ахалбедашвили.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaЭкспертная лаборатория по изучению произведений искусства в Музее искусств им. Ш. Амиранашвили
Экспертная лаборатория по изучению произведений искусства в Музее искусств им. Ш. Амиранашвили - Sputnik Грузия, 1920, 19.08.2023
Экспертная лаборатория по изучению произведений искусства в Музее искусств им. Ш. Амиранашвили
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Так, в лаборатории будут проводиться комплексные экспертные исследования произведений искусства, установление подлинности произведений с помощью оборудования и технологий последнего поколения и другое.
Состав сотрудников новой организации пополнили такие профессионалы, как искусствоведы, химики-реставраторы, физики-радиологи, фотографы и другие специалисты.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaЭкспертная лаборатория по изучению произведений искусства в Музее искусств им. Ш. Амиранашвили
Экспертная лаборатория по изучению произведений искусства в Музее искусств им. Ш. Амиранашвили - Sputnik Грузия, 1920, 19.08.2023
Экспертная лаборатория по изучению произведений искусства в Музее искусств им. Ш. Амиранашвили
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Лаборатория площадью 542 квадратных метра оснащена технологическим оборудованием новейшего стандарта.
В связи с этим переподготовкой персонала занимался специально приглашенный специалист, руководитель Исследовательской лаборатории реставрации и консервации при Минкульте Испании Энрике Пара.
Грузинская Лаборатория исследований и экспертизы художественных произведений уже начала работать над своим первым проектом, сообщили в Минкульте.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaЭкспертная лаборатория по изучению произведений искусства в Музее искусств им. Ш. Амиранашвили
Экспертная лаборатория по изучению произведений искусства в Музее искусств им. Ш. Амиранашвили - Sputnik Грузия, 1920, 19.08.2023
Экспертная лаборатория по изучению произведений искусства в Музее искусств им. Ш. Амиранашвили
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
В данное время проводится экспертиза полотна, авторство которого приписывают Нико Пиросмани. Картина была приобретена в 1960 году членами семьи художника Лаши Шенгелия.
В случае подтверждения подлинности, работа займет достойное место в списке шедевров грузинского гения-примитивиста.
Фонд Ираклия Парджиани, выдающегося художника ХХ века, был основан в 2020 году дочерью художника Сопо Парджиани. Целью фонда, наряду с продвижением работ художника в Грузии и за рубежом, является управление и защита авторских прав.
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