https://sputnik-georgia.ru/20230819/popytka-provesti-v-gruziyu-narkotiki-ne-udalas-zaderzhany-tri-inostrantsa-281492278.html
Попытка провести в Грузию наркотики не удалась: задержаны три иностранца
Попытка провести в Грузию наркотики не удалась: задержаны три иностранца
Им грозит лишение свободы на срок до 20 лет, либо бессрочное заключение 19.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-19T14:54+0400
2023-08-19T14:54+0400
2023-08-19T14:54+0400
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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Сотрудники полиции задержали трех иностранных граждан, которые пытались тайно провезти в Грузию наркотические вещества, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, один из обвиняемых был задержан в Тбилисском международном аэропорту при попытке ввезти в страну 1 килограмм 352 грамма кокаина в 125 упаковках, которые были обнаружены при личном обыске. Двое других задержаны при попытке провезти в страну также одну упаковку кокаина и до 50 граммов метадона. Всем троим задержанным за незаконное приобретение, хранение и попытку провоза наркотических средств в особо крупном размере грозит лишение свободы на срок до 20 лет либо бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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наркотики, тбилисский международный аэропорт, происшествия, грузия, новости, тбилиси, общество
наркотики, тбилисский международный аэропорт, происшествия, грузия, новости, тбилиси, общество
Попытка провести в Грузию наркотики не удалась: задержаны три иностранца
Им грозит лишение свободы на срок до 20 лет, либо бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Сотрудники полиции задержали трех иностранных граждан, которые пытались тайно провезти в Грузию наркотические вещества, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным ведомства, один из обвиняемых был задержан в Тбилисском международном аэропорту при попытке ввезти в страну 1 килограмм 352 грамма кокаина в 125 упаковках, которые были обнаружены при личном обыске.
Двое других задержаны при попытке провезти в страну также одну упаковку кокаина и до 50 граммов метадона.
Всем троим задержанным за незаконное приобретение, хранение и попытку провоза наркотических средств в особо крупном размере грозит лишение свободы на срок до 20 лет либо бессрочное заключение.