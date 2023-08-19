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Посол США в Грузии не в курсе? Неубедительно!

Посол США в Грузии не в курсе? Неубедительно!

Интересно, но посол США в Грузии заявляет, что не знакома с официальным документом, который ранее обнародовал Департамент юстиции США касательно Михаила... 19.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-19T15:40+0400

2023-08-19T15:40+0400

2023-08-19T16:31+0400

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Департамент юстиции США в июле нынешнего года обнародовал данные о работе нанятых семьей осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили лоббистских компаний Akerman и GP International.Согласно одному из документов, были предприняты усилия по организации встречи с нынешним президентом Грузии Саломе Зурабишвили во время ее визита в Нью-Йорк, чтобы добиться помилования Саакашвили.В качестве контактного лица в документах указан сотрудник посольства США в Грузии Эван Эллиот. Он также фигурирует в связи с обсуждением вопроса приезда польских врачей для осмотра Саакашвили, который в итоге обернулся скандалом.Между тем посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что не знакома с документом, опубликованным департаментом юстиции США.В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузии" назвали заявление посла США в Грузии неубедительным."Несмотря на то, что речь идет о представителе страны стратегического партнера в этой стране, можно назвать неубедительным и невероятным, что она (Дегнан – ред.) не знала, что делал ее сотрудник. Если это неправда, что она его не знает, то это плохо. Если он был причастен и она не знает об этом, это тоже плохо. Если знает и помогала, это тоже плохо", – заявил исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе.Кроме того, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что надеется получить разъяснения от Дегнан, однако ответа так и не получил.

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сша, грузия, лгбт, акции протеста, общество