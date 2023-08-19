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Пожары за полгода унесли жизни 27 человек в Грузии
Пожары за полгода унесли жизни 27 человек в Грузии
Всего в Грузии за указанный период произошло 5 137 пожаров и сгорело 193 здания 19.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-19T16:16+0400
2023-08-19T16:16+0400
2023-08-19T16:16+0400
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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Число погибших в результате пожаров в Грузии в период с 1 января по 30 июня 2023 года составило 27 человек, говорится в отчете на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Что касается пострадавших при пожарах за первое полугодие 2023 года, то их количество составило 99 человек. Всего в Грузии за указанный период произошло 5 137 пожаров и сгорело 193 здания. Пик пожаров в Грузии пришелся на 2017 год. Тогда в стране было зафиксировано 15 222 пожара, жертвами которых стали 79 человек, и сгорело 543 здания. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, сакстат, новости, происшествия, лесной пожар, пожар, общество
грузия, сакстат, новости, происшествия, лесной пожар, пожар, общество
Пожары за полгода унесли жизни 27 человек в Грузии
Всего в Грузии за указанный период произошло 5 137 пожаров и сгорело 193 здания
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Число погибших в результате пожаров в Грузии в период с 1 января по 30 июня 2023 года составило 27 человек, говорится в отчете на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
Что касается пострадавших при пожарах за первое полугодие 2023 года, то их количество составило 99 человек.
Всего в Грузии за указанный период произошло 5 137 пожаров и сгорело 193 здания.
Пик пожаров в Грузии пришелся на 2017 год. Тогда в стране было зафиксировано 15 222 пожара, жертвами которых стали 79 человек, и сгорело 543 здания.