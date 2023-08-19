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Пожары за полгода унесли жизни 27 человек в Грузии

Пожары за полгода унесли жизни 27 человек в Грузии

Всего в Грузии за указанный период произошло 5 137 пожаров и сгорело 193 здания 19.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Число погибших в результате пожаров в Грузии в период с 1 января по 30 июня 2023 года составило 27 человек, говорится в отчете на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Что касается пострадавших при пожарах за первое полугодие 2023 года, то их количество составило 99 человек. Всего в Грузии за указанный период произошло 5 137 пожаров и сгорело 193 здания. Пик пожаров в Грузии пришелся на 2017 год. Тогда в стране было зафиксировано 15 222 пожара, жертвами которых стали 79 человек, и сгорело 543 здания. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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