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Программа трансплантации в Грузии: как это работает?
Программа трансплантации в Грузии: как это работает?
В 2023 году программой уже воспользовались 28 человек, чьи операции обошлись государству около 3 миллионов лари 19.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-19T21:01+0400
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2023-08-19T21:01+0400
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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Государство профинансировало трансплантацию печени и костного мозга 28 гражданам в период с 1 января по 31 июля 2023 года, говорится в сообщении Минздрава Грузии. В Грузии с 2022 года действует специальная госпрограмма финансирования операций по трансплантации органов для граждан страны (кроме жителей Тбилиси и Аджарии – финансирование их операций покрывается из местных бюджетов), и государство полностью покрывает расходы на такие операции. По данным Минздрава, в 2022 году программой воспользовались 22 человека и государство профинансировало им операции стоимостью 2,5 миллиона лари. За семь месяцев 2023 года программой уже воспользовались 28 человек. Их операции обошлись около 3 миллионов лари. Программа подразумевает покрытие расходов на пересадку печени и спинного мозга, а также последующую химиотерапию и соответствующие обследования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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минздрав, тбилиси, аджария, общество, новости, грузия, здравоохранение в грузии, здравоохранение
минздрав, тбилиси, аджария, общество, новости, грузия, здравоохранение в грузии, здравоохранение
Программа трансплантации в Грузии: как это работает?
В 2023 году программой уже воспользовались 28 человек, чьи операции обошлись государству около 3 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Государство профинансировало трансплантацию печени и костного мозга 28 гражданам в период с 1 января по 31 июля 2023 года, говорится в сообщении Минздрава Грузии.
В Грузии с 2022 года действует специальная госпрограмма финансирования операций по трансплантации органов для граждан страны (кроме жителей Тбилиси и Аджарии – финансирование их операций покрывается из местных бюджетов), и государство полностью покрывает расходы на такие операции.
По данным Минздрава, в 2022 году программой воспользовались 22 человека и государство профинансировало им операции стоимостью 2,5 миллиона лари.
За семь месяцев 2023 года программой уже воспользовались 28 человек. Их операции обошлись около 3 миллионов лари.
Программа подразумевает покрытие расходов на пересадку печени и спинного мозга, а также последующую химиотерапию и соответствующие обследования.