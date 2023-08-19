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Трагедия на свадьбе в Кении: шесть человек погибли во время танцев на люке колодца
Трагедия на свадьбе в Кении: шесть человек погибли во время танцев на люке колодца
Среди погибших есть маленькая девочка 19.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-19T19:00+0400
2023-08-19T19:00+0400
2023-08-19T19:00+0400
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ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik. Шесть человек погибли в Кении в результате обрушения бетонного люка колодца, на котором они танцевали, направляясь на празднование свадьбы, сообщает местный телеканал Citizen TV со ссылкой на полицию. Группа людей в субботу по пути на свадьбу сделала остановку в доме друзей, чтобы провести там время. В результате бетонный люк колодца, на котором танцевали минимум 11 человек, среди которых были двое детей, обрушился из-за их веса. Среди погибших есть маленькая девочка. Остальные пострадавшие доставлены в больницу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, кения, в мире, новости
происшествия, кения, в мире, новости
Трагедия на свадьбе в Кении: шесть человек погибли во время танцев на люке колодца
Среди погибших есть маленькая девочка
ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik. Шесть человек погибли в Кении в результате обрушения бетонного люка колодца, на котором они танцевали, направляясь на празднование свадьбы, сообщает местный телеканал Citizen TV со ссылкой на полицию.
Группа людей в субботу по пути на свадьбу сделала остановку в доме друзей, чтобы провести там время. В результате бетонный люк колодца, на котором танцевали минимум 11 человек, среди которых были двое детей, обрушился из-за их веса.
"По меньшей мере шесть человек, которые планировали посетить свадьбу в районе Кихунгуро округа Руиру, погибли после того, как обрушился бетонный колодец, на котором они танцевали", – передает телеканал.
Среди погибших есть маленькая девочка. Остальные пострадавшие доставлены в больницу.