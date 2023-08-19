https://sputnik-georgia.ru/20230819/tragediya-na-svadbe-v-kenii-shest-chelovek-pogibli-vo-vremya-tantsev-na-lyuke-kolodtsa-281497342.html

Трагедия на свадьбе в Кении: шесть человек погибли во время танцев на люке колодца

Трагедия на свадьбе в Кении: шесть человек погибли во время танцев на люке колодца

Среди погибших есть маленькая девочка 19.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-19T19:00+0400

2023-08-19T19:00+0400

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ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik. Шесть человек погибли в Кении в результате обрушения бетонного люка колодца, на котором они танцевали, направляясь на празднование свадьбы, сообщает местный телеканал Citizen TV со ссылкой на полицию. Группа людей в субботу по пути на свадьбу сделала остановку в доме друзей, чтобы провести там время. В результате бетонный люк колодца, на котором танцевали минимум 11 человек, среди которых были двое детей, обрушился из-за их веса. Среди погибших есть маленькая девочка. Остальные пострадавшие доставлены в больницу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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