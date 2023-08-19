https://sputnik-georgia.ru/20230819/v-gruzii-ne-zafiksirovany-sluchai-podtipa-koronavirusa-eg5---tsentr-kontrolya-zabolevaniy-281497085.html

В Грузии не зафиксированы случаи подтипа коронавируса EG.5 – Центр контроля заболеваний

В Грузии не зафиксированы случаи подтипа коронавируса EG.5 – Центр контроля заболеваний

Всемирная организация здравоохранения заявила о быстром распространении в мире нового варианта омикрон-штамма EG.5 19.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-19T17:37+0400

2023-08-19T17:37+0400

2023-08-19T17:40+0400

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штамм коронавируса "омикрон"

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ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik. Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии опроверг информацию о выявлении в стране заражения новым вариантом омикрон-штамма коронавируса EG.5. Ранее о появлении в Грузии нового штамма коронавируса заявил аллерголог-иммунолог, директор клиники "Неолаб" Георгий Камкамидзе. При этом наблюдение за эпидемиологической ситуацией и вариантами вируса продолжается, отмечено в заявлении. В Центре поясняют, что, согласно данным ВОЗ, новый штамм по симптоматике не отличается от штамма омикрона и не имеет тяжелого развития или иных симптомов. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о быстром распространении в мире нового варианта омикрон-штамма EG.5. Инфекционисты не исключают, что Грузия, как и многие страны мира, должна готовиться к новой волне распространения коронавируса. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Жертвами инфекции в стране стали 16 811 человек. Прививку от коронавируса сделали более 2,8 миллиона человек из 3,7 миллиона населения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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