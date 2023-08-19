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В Грузии не зафиксированы случаи подтипа коронавируса EG.5 – Центр контроля заболеваний
В Грузии не зафиксированы случаи подтипа коронавируса EG.5 – Центр контроля заболеваний
Всемирная организация здравоохранения заявила о быстром распространении в мире нового варианта омикрон-штамма EG.5 19.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-19T17:37+0400
2023-08-19T17:37+0400
2023-08-19T17:40+0400
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штамм коронавируса "омикрон"
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ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik. Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии опроверг информацию о выявлении в стране заражения новым вариантом омикрон-штамма коронавируса EG.5. Ранее о появлении в Грузии нового штамма коронавируса заявил аллерголог-иммунолог, директор клиники "Неолаб" Георгий Камкамидзе. При этом наблюдение за эпидемиологической ситуацией и вариантами вируса продолжается, отмечено в заявлении. В Центре поясняют, что, согласно данным ВОЗ, новый штамм по симптоматике не отличается от штамма омикрона и не имеет тяжелого развития или иных симптомов. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о быстром распространении в мире нового варианта омикрон-штамма EG.5. Инфекционисты не исключают, что Грузия, как и многие страны мира, должна готовиться к новой волне распространения коронавируса. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Жертвами инфекции в стране стали 16 811 человек. Прививку от коронавируса сделали более 2,8 миллиона человек из 3,7 миллиона населения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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коронавирус в грузии, коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, всемирная организация здравоохранения, общество, грузия, новости, штамм коронавируса "омикрон"
коронавирус в грузии, коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, всемирная организация здравоохранения, общество, грузия, новости, штамм коронавируса "омикрон"
В Грузии не зафиксированы случаи подтипа коронавируса EG.5 – Центр контроля заболеваний
17:37 19.08.2023 (обновлено: 17:40 19.08.2023)
Всемирная организация здравоохранения заявила о быстром распространении в мире нового варианта омикрон-штамма EG.5
ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik. Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии опроверг информацию о выявлении в стране заражения новым вариантом омикрон-штамма коронавируса EG.5.
Ранее о появлении в Грузии нового штамма коронавируса заявил аллерголог-иммунолог, директор клиники "Неолаб" Георгий Камкамидзе.
"В Грузии нет ни одного подтвержденного Наццентром контроля заболеваний случая заболевания новым штаммом коронавируса EG.5. Лабораторное наблюдение за новыми вариантами вируса осуществляет только Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья. Также только у него есть возможность подтверждения нового варианта вируса и информация от частных лабораторий о подтверждении нового штамма не поступала", – говорится в заявлении.
При этом наблюдение за эпидемиологической ситуацией и вариантами вируса продолжается, отмечено в заявлении.
В Центре поясняют, что, согласно данным ВОЗ, новый штамм по симптоматике не отличается от штамма омикрона и не имеет тяжелого развития или иных симптомов.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о быстром распространении в мире нового варианта омикрон-штамма EG.5. Инфекционисты не исключают, что Грузия, как и многие страны мира, должна готовиться к новой волне распространения коронавируса.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Жертвами инфекции в стране стали 16 811 человек. Прививку от коронавируса сделали более 2,8 миллиона человек из 3,7 миллиона населения.