https://sputnik-georgia.ru/20230819/v-kazbegi-snova-dozhdi-kakaya-situatsiya-na-meste-skhoda-seli-281488422.html

В Казбеги снова дожди: какая ситуация на месте схода селя?

В Казбеги снова дожди: какая ситуация на месте схода селя?

Местные власти подсчитывают ущерб от стихийного бедствия 19.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-19T14:14+0400

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степанцминда

казбеги

казбегский район

происшествия

новости

грузия

стихийное бедствие

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Ночь в грузинском поселке Степанцминда близ границы с РФ, где накануне сошел селевой поток, несмотря на дожди, прошла спокойно, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным телеканала, на месте продолжают работать геологи, а местные власти подсчитывают ущерб от стихийного бедствия, произошедшего в ночь на пятницу. Вышедшая из берегов река создала проблемы жителям поселка Степанцминда и села Гергети в Казбегском районе близ границы с Россией – затоплены дороги и первые этажи домов. По заключению геологов, в восточной части поселка Степанцминда в зоне поймы-русла безымянного оврага прошел селевой поток. Специалисты агентства подготовят окончательное заключение, которое направят соответствующим ведомствам. Степанцминда (с груз. Святой Степан) – известная климатическая и бальнеологическая курортная местность в Грузии. Поселок в 1921-2007 гг. назывался Казбеги. Находится в 165 км к северу от Тбилиси, у подножия горы Казбек, на высоте 1 744 м над уровнем моря. Церковь Гергети расположена у подножья Казбека, на высоте около 2,2 тысячи метров над уровнем моря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

степанцминда

казбеги

казбегский район

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степанцминда, казбеги, казбегский район, происшествия, новости, грузия, стихийное бедствие