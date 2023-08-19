https://sputnik-georgia.ru/20230819/v-kazbegi-snova-dozhdi-kakaya-situatsiya-na-meste-skhoda-seli-281488422.html
В Казбеги снова дожди: какая ситуация на месте схода селя?
В Казбеги снова дожди: какая ситуация на месте схода селя?
Местные власти подсчитывают ущерб от стихийного бедствия 19.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-19T14:14+0400
2023-08-19T14:14+0400
2023-08-19T14:46+0400
степанцминда
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происшествия
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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Ночь в грузинском поселке Степанцминда близ границы с РФ, где накануне сошел селевой поток, несмотря на дожди, прошла спокойно, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным телеканала, на месте продолжают работать геологи, а местные власти подсчитывают ущерб от стихийного бедствия, произошедшего в ночь на пятницу. Вышедшая из берегов река создала проблемы жителям поселка Степанцминда и села Гергети в Казбегском районе близ границы с Россией – затоплены дороги и первые этажи домов. По заключению геологов, в восточной части поселка Степанцминда в зоне поймы-русла безымянного оврага прошел селевой поток. Специалисты агентства подготовят окончательное заключение, которое направят соответствующим ведомствам. Степанцминда (с груз. Святой Степан) – известная климатическая и бальнеологическая курортная местность в Грузии. Поселок в 1921-2007 гг. назывался Казбеги. Находится в 165 км к северу от Тбилиси, у подножия горы Казбек, на высоте 1 744 м над уровнем моря. Церковь Гергети расположена у подножья Казбека, на высоте около 2,2 тысячи метров над уровнем моря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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степанцминда, казбеги, казбегский район, происшествия, новости, грузия, стихийное бедствие
степанцминда, казбеги, казбегский район, происшествия, новости, грузия, стихийное бедствие
В Казбеги снова дожди: какая ситуация на месте схода селя?
14:14 19.08.2023 (обновлено: 14:46 19.08.2023)
Местные власти подсчитывают ущерб от стихийного бедствия
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Ночь в грузинском поселке Степанцминда близ границы с РФ, где накануне сошел селевой поток, несмотря на дожди, прошла спокойно, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала, на месте продолжают работать геологи, а местные власти подсчитывают ущерб от стихийного бедствия, произошедшего в ночь на пятницу.
Вышедшая из берегов река создала проблемы жителям поселка Степанцминда и села Гергети в Казбегском районе близ границы с Россией – затоплены дороги
и первые этажи домов.
По заключению геологов, в восточной части поселка Степанцминда в зоне поймы-русла безымянного оврага прошел селевой поток. Специалисты агентства подготовят окончательное заключение, которое направят соответствующим ведомствам.
Степанцминда (с груз. Святой Степан) – известная климатическая и бальнеологическая курортная местность в Грузии. Поселок в 1921-2007 гг. назывался Казбеги. Находится в 165 км к северу от Тбилиси, у подножия горы Казбек, на высоте 1 744 м над уровнем моря.
Церковь Гергети расположена у подножья Казбека, на высоте около 2,2 тысячи метров над уровнем моря.