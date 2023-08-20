https://sputnik-georgia.ru/20230820/281271869.html

Забавные и дико смешные – финалисты конкурса Comedy Pet 2023

Забавные и дико смешные – финалисты конкурса Comedy Pet 2023

Жюри самого трогательного конкурса в мире, посвященного забавным кадрам домашних животных, выбрало финалистов 2023 года. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки... 20.08.2023, Sputnik Грузия

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Конкурс придумали профессиональные фотографы Пол Джойнс-Хикс и Том Саллам. А проводят этот конкурс с 2020 года.Их первый проект, посвященный комичным снимкам животных, был учрежден в 2015 году.

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