Забавные и дико смешные – финалисты конкурса Comedy Pet 2023
Снимок "Событие, которое изменило жизнь" ливанского фотографа Мишеля Зогзоги, получивший главный приз конкурса The Comedy Pet Photo Awards 2023.
Снимок "Событие, которое изменило жизнь" ливанского фотографа Мишеля Зогзоги, получивший главный приз конкурса The Comedy Pet Photo Awards 2023.
Снимок "Лай!" британского фотографа Криса Порша, победившего в категории "собаки".
Снимок "Лай!" британского фотографа Криса Порша, победившего в категории "собаки".
Снимок "Первая прогулка" фотографа Дарьи Зеленцовой, победивший в категории "Все остальные существа".
Снимок "Первая прогулка" фотографа Дарьи Зеленцовой, победивший в категории "Все остальные существа".
Снимок "Трое серых" немецкого фотографа Клауса-Питера Зельцера, победивший в категории "Домашние животные, похожие на своих владельцев".
Снимок "Трое серых" немецкого фотографа Клауса-Питера Зельцера, победивший в категории "Домашние животные, похожие на своих владельцев".
Снимок "Это тюлень или собака?" бразильского фотографа Моники Маседо Дос Сантос.
Снимок "Это тюлень или собака?" бразильского фотографа Моники Маседо Дос Сантос.
Снимок "Идеальная поза для приземления" японского фотографа Кадзутоши Оно.
Снимок "Идеальная поза для приземления" японского фотографа Кадзутоши Оно.
Снимок "Перерождение Зорро" немецкого фотографа Карла Голдхамера.
Снимок "Перерождение Зорро" немецкого фотографа Карла Голдхамера.
Снимок под названием "Выстрел" британского фотографа Гилла Вудкока.
Снимок под названием "Выстрел" британского фотографа Гилла Вудкока.
Снимок "Штрафной удар в футболе" японского фотографа Кеничи Моринага.
Снимок "Штрафной удар в футболе" японского фотографа Кеничи Моринага.
Снимок "Собака, место!" британского фотографа Софии Бойнтон.