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Забавные и дико смешные – финалисты конкурса Comedy Pet 2023
Забавные и дико смешные – финалисты конкурса Comedy Pet 2023
Жюри самого трогательного конкурса в мире, посвященного забавным кадрам домашних животных, выбрало финалистов 2023 года. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки... 20.08.2023, Sputnik Грузия
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Конкурс придумали профессиональные фотографы Пол Джойнс-Хикс и Том Саллам. А проводят этот конкурс с 2020 года.Их первый проект, посвященный комичным снимкам животных, был учрежден в 2015 году.
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, животные, конкурс, в мире
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, животные, конкурс, в мире

Забавные и дико смешные – финалисты конкурса Comedy Pet 2023

14:45 20.08.2023 (обновлено: 14:53 20.08.2023)
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НовостиTelegram
Жюри самого трогательного конкурса в мире, посвященного забавным кадрам домашних животных, выбрало финалистов 2023 года. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки, которые заставят вас улыбнуться
Конкурс придумали профессиональные фотографы Пол Джойнс-Хикс и Том Саллам. А проводят этот конкурс с 2020 года.
Их первый проект, посвященный комичным снимкам животных, был учрежден в 2015 году.
© photo : Michel Zoghzoghi/Comedy Pets

Снимок "Событие, которое изменило жизнь" ливанского фотографа Мишеля Зогзоги, получивший главный приз конкурса The Comedy Pet Photo Awards 2023.

Снимок &quot;Событие, которое изменило жизнь&quot; ливанского фотографа Мишеля Зогзоги, получивший главный приз конкурса The Comedy Pet Photo Awards 2023. - Sputnik Грузия
1/10
© photo : Michel Zoghzoghi/Comedy Pets

Снимок "Событие, которое изменило жизнь" ливанского фотографа Мишеля Зогзоги, получивший главный приз конкурса The Comedy Pet Photo Awards 2023.

© photo : Chris Porsz/Comedy Pets

Снимок "Лай!" британского фотографа Криса Порша, победившего в категории "собаки".

Снимок &quot;Лай!&quot; британского фотографа Криса Порша, победившего в категории &quot;собаки&quot;. - Sputnik Грузия
2/10
© photo : Chris Porsz/Comedy Pets

Снимок "Лай!" британского фотографа Криса Порша, победившего в категории "собаки".

© photo : Darya Zelentsova/Comedy Pets

Снимок "Первая прогулка" фотографа Дарьи Зеленцовой, победивший в категории "Все остальные существа".

Снимок &quot;Первая прогулка&quot; фотографа Дарьи Зеленцовой, победивший в категории &quot;Все остальные существа&quot;. - Sputnik Грузия
3/10
© photo : Darya Zelentsova/Comedy Pets

Снимок "Первая прогулка" фотографа Дарьи Зеленцовой, победивший в категории "Все остальные существа".

© photo : Klaus-Peter Selzer/Comedy Pets

Снимок "Трое серых" немецкого фотографа Клауса-Питера Зельцера, победивший в категории "Домашние животные, похожие на своих владельцев".

Снимок &quot;Трое серых&quot; немецкого фотографа Клауса-Питера Зельцера, победивший в категории &quot;Домашние животные, похожие на своих владельцев&quot;. - Sputnik Грузия
4/10
© photo : Klaus-Peter Selzer/Comedy Pets

Снимок "Трое серых" немецкого фотографа Клауса-Питера Зельцера, победивший в категории "Домашние животные, похожие на своих владельцев".

© photo : Monyque Macedo Dos Santos/Comedy Pets

Снимок "Это тюлень или собака?" бразильского фотографа Моники Маседо Дос Сантос.

Снимок &quot;Это тюлень или собака?&quot; бразильского фотографа Моники Маседо Дос Сантос. - Sputnik Грузия
5/10
© photo : Monyque Macedo Dos Santos/Comedy Pets

Снимок "Это тюлень или собака?" бразильского фотографа Моники Маседо Дос Сантос.

© photo : Kazutoshi Ono/Comedy Pets

Снимок "Идеальная поза для приземления" японского фотографа Кадзутоши Оно.

Снимок &quot;Идеальная поза для приземления&quot; японского фотографа Кадзутоши Оно. - Sputnik Грузия
6/10
© photo : Kazutoshi Ono/Comedy Pets

Снимок "Идеальная поза для приземления" японского фотографа Кадзутоши Оно.

© photo : Karl Goldhamer/Comedy Pets

Снимок "Перерождение Зорро" немецкого фотографа Карла Голдхамера.

Снимок &quot;Перерождение Зорро&quot; немецкого фотографа Карла Голдхамера. - Sputnik Грузия
7/10
© photo : Karl Goldhamer/Comedy Pets

Снимок "Перерождение Зорро" немецкого фотографа Карла Голдхамера.

© photo : Gill Woodcock/Comedy Pets

Снимок под названием "Выстрел" британского фотографа Гилла Вудкока.

Снимок под названием &quot;Выстрел&quot; британского фотографа Гилла Вудкока. - Sputnik Грузия
8/10
© photo : Gill Woodcock/Comedy Pets

Снимок под названием "Выстрел" британского фотографа Гилла Вудкока.

© photo : Kenichi Morinaga/Comedy Pets

Снимок "Штрафной удар в футболе" японского фотографа Кеничи Моринага.

Снимок &quot;Штрафной удар в футболе&quot; японского фотографа Кеничи Моринага. - Sputnik Грузия
9/10
© photo : Kenichi Morinaga/Comedy Pets

Снимок "Штрафной удар в футболе" японского фотографа Кеничи Моринага.

© photo : Sophie Boynton/Comedy Pets

Снимок "Собака, место!" британского фотографа Софии Бойнтон.

Снимок &quot;Собака, место!&quot; британского фотографа Софии Бойнтон. - Sputnik Грузия
10/10
© photo : Sophie Boynton/Comedy Pets

Снимок "Собака, место!" британского фотографа Софии Бойнтон.

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