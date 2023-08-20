https://sputnik-georgia.ru/20230820/281506984.html
Время белого человека истекло
Время белого человека истекло
О болезненном отрыве Африки от западных "объятий" – в материале РИА Новости 20.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-20T17:35+0400
2023-08-20T17:35+0400
2023-08-20T17:35+0400
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Эпоха европейского, да и западного колониализма (с приставкой или без приставки нео-) стремительно подходит к концу. Нынешняя ситуация смены власти в Нигере и происходящие в связи с этим события не оставляют место для иных интерпретаций, отмечает колумнист РИА Новости.В четверг и пятницу в столице Ганы Аккре шли переговоры высокопоставленных военных чинов стран — членов ЭКОВАС. В центре дискуссии пока хоть и сохранялась тема возможной военной интервенции, чтобы "восстановить конституционный строй и демократию", но фон для гипотетических действий армейцев в самом Нигере таков, что лучше сдерживать эмоции, чтобы не наделать непоправимых глупостей.Проблема, как все прекрасно понимают, отнюдь не в самом Нигере — до этого в регионе сменилась власть в трех государствах, и это не вызвало заметного переполоха, — а в том, что Западная Европа и США практически на глазах, в течение считанных дней, утратили все имевшиеся в их распоряжении рычаги влияния. Баланс силы — ключевого фактора в политике — изменился, и не в пользу белого человека.Происходящее как лакмус проявляет еще и фальшь недавних заявлений в адрес России, когда наша страна прекратила действие зерновой сделки. Жупел мнимой угрозы против реальной опасности массовой гибели тысяч африканцев — только для того, чтобы сохранить прежний статус-кво.Вообразить, что в нынешнюю эпоху получится управлять векторами в геополитике, не привлекая внимания санитаров, могли лишь те, кто заняты попытками сохранения собственного господства там, куда падал в свое время взгляд "дяди в пробковом шлеме".Решив, что над неоколониализмом время не властно, совершенно неожиданно для себя эти властелины часовой и минутной стрелок большого хронометра обнаружили, что поезд ушел, оставив их на перроне. Лето — традиционное время, когда коллективный Запад получает не менее коллективный пендель. На его "пятой точке" вначале размялись талибы*, а на следующий год, чтобы не получить вторично по тому же месту, Франция спешно вывела практически весь свой контингент из Сахеля. Ни в первом, ни во втором случаях ни единой задачи, декларированной носителями всего "прогрессивного и демократического", решено не было.Поэтому Макрон и молчит. Науськать африканцев на африканцев же, то есть организовать интервенцию и вернуть в Нигере все взад, причем так, чтобы это прошло незаметно, не получится тем более.Народ Нигера не хочет возвращаться к заведенному Францией порядку вещей.Поэтому Западу остается внимать предостережениям, что военное решение вопроса в Нигере станет "полным безумием", узнавать, что новые власти в Ниамее приступили к налаживанию контактов с руководством Чада (страны, полностью лояльной Франции), и приходить к пониманию, что мир, где Запад мог творить все, что хотел, ушел в историю. Попытка гальванизировать труп неоколониализма обернется не просто кровью и хаосом (к этому "дядям в пробковых шлемах" не привыкать) — она обернется той самой изоляцией — и экономической, и политической — на континенте, который еще не так давно считался его, Запада, вотчиной.Но все течет и все изменяется: тех, кто обосновался в "райском саду", упершись самым темечком в ими же самими придуманные "прогресс, демократию и общечеловеческие ценности", нынешняя жизнь заставит либо изменить самооценку, сбавив спесь, как и подход к решению проблем — с учетом интересов всех сторон, а не только в расчете на собственную выгоду, либо отправиться (по крайней мере, в Африке) на свалку, где давно валяется истлевшее бремя белого человека. Да и время этого белого человека тоже истекло.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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Елена Караева
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Елена Караева
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg
в мире, аналитика, политика, франция, африка, сша, оон, россия, колумнисты
в мире, аналитика, политика, франция, африка, сша, оон, россия, колумнисты
Время белого человека истекло
О болезненном отрыве Африки от западных "объятий" – в материале РИА Новости
Эпоха европейского, да и западного колониализма (с приставкой или без приставки нео-) стремительно подходит к концу. Нынешняя ситуация смены власти в Нигере и происходящие в связи с этим события не оставляют место для иных интерпретаций, отмечает колумнист РИА Новости
.
В четверг и пятницу в столице Ганы Аккре шли переговоры высокопоставленных военных чинов стран — членов ЭКОВАС. В центре дискуссии
пока хоть и сохранялась тема возможной военной интервенции, чтобы "восстановить конституционный строй и демократию", но фон для гипотетических действий армейцев в самом Нигере таков, что лучше сдерживать эмоции, чтобы не наделать непоправимых глупостей.
Проблема, как все прекрасно понимают, отнюдь не в самом Нигере — до этого в регионе сменилась власть в трех государствах, и это не вызвало заметного переполоха, — а в том, что Западная Европа и США практически на глазах, в течение считанных дней, утратили все имевшиеся в их распоряжении рычаги влияния. Баланс силы — ключевого фактора в политике — изменился, и не в пользу белого человека.
Да, введены санкции. Но ими возмущены в том числе те, кто в ООН отвечает за продовольственную безопасность бедных стран. Закрытие воздушного пространства Нигера означает
колоссальные сложности с логистикой и доставкой еды — речь идет о прямой угрозе голода для более чем трех миллионов человек.
Происходящее как лакмус проявляет еще и фальшь недавних заявлений в адрес России, когда наша страна прекратила действие зерновой сделки. Жупел мнимой угрозы против реальной опасности массовой гибели тысяч африканцев — только для того, чтобы сохранить прежний статус-кво.
Вообразить, что в нынешнюю эпоху получится управлять векторами в геополитике, не привлекая внимания санитаров, могли лишь те, кто заняты попытками сохранения собственного господства там, куда падал в свое время взгляд "дяди в пробковом шлеме".
Решив, что над неоколониализмом время не властно, совершенно неожиданно для себя эти властелины часовой и минутной стрелок большого хронометра обнаружили, что поезд ушел, оставив их на перроне. Лето — традиционное время, когда коллективный Запад получает не менее коллективный пендель. На его "пятой точке" вначале размялись талибы*, а на следующий год, чтобы не получить вторично по тому же месту, Франция спешно вывела практически весь свой контингент из Сахеля. Ни в первом, ни во втором случаях ни единой задачи, декларированной носителями всего "прогрессивного и демократического", решено не было.
Получать отлуп в третий раз явно не хочется. Макрон делает вид, что происходящее в Западной Африке, которая ускользает из-под французской пяты, его не сильно интересует. Сенаторы, эти немощные игроки в бисер во внутренних делах, могут написать ему еще с десяток открытых писем, но переживать новое унижение (и платить за это внушительные суммы) нынешний лидер экс-метрополии не может позволить
себе ни политически, ни финансово.
Поэтому Макрон и молчит
. Науськать африканцев на африканцев же, то есть организовать интервенцию и вернуть в Нигере все взад, причем так, чтобы это прошло незаметно, не получится тем более.
Народ Нигера не хочет возвращаться
к заведенному Францией порядку вещей.
Поэтому Западу остается внимать предостережениям, что военное решение вопроса в Нигере станет "полным безумием", узнавать, что новые власти в Ниамее приступили к налаживанию контактов с руководством Чада (страны, полностью лояльной Франции), и приходить к пониманию, что мир, где Запад мог творить все, что хотел, ушел в историю. Попытка гальванизировать труп неоколониализма обернется не просто кровью и хаосом (к этому "дядям в пробковых шлемах" не привыкать) — она обернется той самой изоляцией — и экономической, и политической — на континенте, который еще не так давно считался его, Запада, вотчиной.
Но все течет и все изменяется: тех, кто обосновался в "райском саду", упершись самым темечком в ими же самими придуманные "прогресс, демократию и общечеловеческие ценности", нынешняя жизнь заставит либо изменить самооценку, сбавив спесь, как и подход к решению проблем — с учетом интересов всех сторон, а не только в расчете на собственную выгоду, либо отправиться (по крайней мере, в Африке) на свалку, где давно валяется истлевшее бремя белого человека. Да и время этого белого человека тоже истекло.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность