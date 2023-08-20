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Больше всего мигрантов из Германии было депортировано в Грузию – немецкие СМИ

Больше всего мигрантов из Германии было депортировано в Грузию – немецкие СМИ

В первом полугодии 2023 года показатель депортации лиц, ищущих убежища, заявления которых не были одобрены, увеличился примерно на четверть 20.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-20T21:12+0400

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ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Германия в первой половине 2023 года депортировала наибольшее число мигрантов в Грузию, Северную Македонию, Албанию, Молдову и Сербию, сообщают немецкие СМИ. По данным МВД Германии, в первом полугодии 2023 года показатель депортации лиц, ищущих убежища, заявления которых не были одобрены, увеличился примерно на четверть. В частности, за январь-июнь из страны выдворено 7 681 человек, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди депортированных 1 664 женщины и 1 375 детей. В Германии назвали количество депортированных в Грузию >>В частности, из Германии были высланы 705 граждан Грузии и 665 – Северной Македонии.По данным МВД Германии, количество мигрантов, покинувших страну добровольно, также увеличилось – 4 892 человека получили федеральное финансирование для возвращения на родину, а 2 309 – государственное или местное финансирование. Увеличению числа депортированных из Германии предшествовало падение указанного показателя во время пандемии коронавируса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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