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Достопримечательности Грузии: поющий фонтан в Шекветили – видео
Достопримечательности Грузии: поющий фонтан в Шекветили – видео
В черноморском курортном поселке Шекветили отдыхающих радует поющий фонтан. Он находится на территории музыкального комплекса Black Sea Arena 20.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-20T16:19+0400
2023-08-20T16:19+0400
2023-08-20T16:36+0400
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Цветомузыкальный фонтан не имеет аналогов в Грузии по уровню своего технического оснащения. Фонтан занимает площадь в 1 300 кв. метров и состоит из одного большого бассейны и восьми маленьких, окружающих основной. Комплекс оснащен специальной техникой для проведения лазерных шоу и проектором, посредством которых на бьющих вверх струях, а затем рассыпающихся мириадах бриллиантовых брызг воды, можно демонстрировать любые фото- и видеоматериалы.Фонтан включается вечером, когда начинает темнеть. Жаркими летними вечерами он дарит всем прохладу и хорошее настроение.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, туризм в грузии, туристические достопримечательности, главные достопримечательности грузии, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, туризм в грузии, туристические достопримечательности, главные достопримечательности грузии, видео
Достопримечательности Грузии: поющий фонтан в Шекветили – видео
16:19 20.08.2023 (обновлено: 16:36 20.08.2023)
В черноморском курортном поселке Шекветили отдыхающих радует поющий фонтан. Он находится на территории музыкального комплекса Black Sea Arena
Цветомузыкальный фонтан не имеет аналогов в Грузии по уровню своего технического оснащения. Фонтан занимает площадь в 1 300 кв. метров и состоит из одного большого бассейны и восьми маленьких, окружающих основной.
Комплекс оснащен специальной техникой для проведения лазерных шоу и проектором, посредством которых на бьющих вверх струях, а затем рассыпающихся мириадах бриллиантовых брызг воды, можно демонстрировать любые фото- и видеоматериалы.
Фонтан включается вечером, когда начинает темнеть. Жаркими летними вечерами он дарит всем прохладу и хорошее настроение.