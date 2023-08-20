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Достопримечательности Грузии: поющий фонтан в Шекветили – видео

Достопримечательности Грузии: поющий фонтан в Шекветили – видео

В черноморском курортном поселке Шекветили отдыхающих радует поющий фонтан. Он находится на территории музыкального комплекса Black Sea Arena 20.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-20T16:19+0400

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Цветомузыкальный фонтан не имеет аналогов в Грузии по уровню своего технического оснащения. Фонтан занимает площадь в 1 300 кв. метров и состоит из одного большого бассейны и восьми маленьких, окружающих основной. Комплекс оснащен специальной техникой для проведения лазерных шоу и проектором, посредством которых на бьющих вверх струях, а затем рассыпающихся мириадах бриллиантовых брызг воды, можно демонстрировать любые фото- и видеоматериалы.Фонтан включается вечером, когда начинает темнеть. Жаркими летними вечерами он дарит всем прохладу и хорошее настроение.

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