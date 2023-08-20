https://sputnik-georgia.ru/20230820/gruzinskaya-tennisistka-vyigrala-v-parnom-razryade-v-turnire-itf-v-polshe-281509358.html

Грузинская теннисистка выиграла в парном разряде в турнире ITF в Польше

Грузинская теннисистка выиграла в парном разряде в турнире ITF в Польше

Грузинская теннисистка занимала первое место в 57 одиночных и парных турнирах 20.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-20T18:43+0400

2023-08-20T18:43+0400

2023-08-20T18:43+0400

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грузинские теннисисты на международных турнирах

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ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Грузинская теннисистка Екатерина Горгодзе выиграла открытый чемпионат ITF (International Tennis Federation) в Вроцлаве в парном разряде. На завершившемся в Польше турнире 31-летняя теннисистка выступала в паре вместе с Далилой Якупович из Словении. В финале 40-тысячника ITF грузинско-словенская пара обыграла представительниц Польши Дарью Кучер и Веронику Эвальд со счетом 6:4, 4:6, 10:7. Для Екатерины Горгодзе это 33 победа в парном разряде ITF. Грузинская теннисистка занимала первое место в 57 одиночных и парных турнирах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, екатерина горгодзе, польша, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах