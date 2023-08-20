https://sputnik-georgia.ru/20230820/muzh-podozrevaetsya-v-ubiystve-zheny-na-vostoke-gruzii-281509229.html

Муж подозревается в убийстве жены на востоке Грузии

Муж подозревается в убийстве жены на востоке Грузии

Жена предложила мужу начать лечение психического заболевания, а в ответ он смертельно ранил женщину ножом 20.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-20T18:09+0400

2023-08-20T18:09+0400

2023-08-20T18:09+0400

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ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Полиция задержала мужчину в Марнеули (регион Квемо-Картли) по обвинению в убийстве супруги, сообщает телекомпания "Формула". Расследование преступления ведется по статье "Умышленное убийство члена семьи". По информации местных СМИ, у мужчины были проблемы с психическим здоровьем. Жена предложила ему начать лечение, а в ответ он смертельно ранил женщину ножом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

марнеули

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