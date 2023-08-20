https://sputnik-georgia.ru/20230820/obschuyu-platformu-informagentstv-briks-predlozhil-sozdat-sputnik-281502346.html

Общую платформу информагентств БРИКС предложил создать Sputnik

Общую платформу информагентств БРИКС предложил создать Sputnik

Россия должна знать об Африке не из репортажей западных СМИ, а африканские страны - узнавать о том, что делает и думает Россия из сообщений российских... 20.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-20T10:21+0400

2023-08-20T10:21+0400

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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Sputnik предлагает развить общую платформу информационных агентств БРИКС, заявил на медиафоруме в ЮАР заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев.По словам Горностаева, первый этап уже реализован в сотрудничестве с ведущим агентством ЮАР АНА и с китайским мировым агентством Синьхуа, новости агентств присутствуют в редакционных терминалах друг друга.По его словам, это очень важно, чтобы получать друг от друга проверенную и точную информацию, "не испорченную нарративами и фейками Запада" - Россия должна знать об Африке не из репортажей западных СМИ, а африканские страны - узнавать о том, что делает и думает Россия из сообщений российских журналистов.Точно так же должно быть налажено взаимодействие и между СМИ всех стран БРИКС, заключил Горностаев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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