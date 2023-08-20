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Общую платформу информагентств БРИКС предложил создать Sputnik
Общую платформу информагентств БРИКС предложил создать Sputnik
Россия должна знать об Африке не из репортажей западных СМИ, а африканские страны - узнавать о том, что делает и думает Россия из сообщений российских... 20.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-20T10:21+0400
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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Sputnik предлагает развить общую платформу информационных агентств БРИКС, заявил на медиафоруме в ЮАР заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев.По словам Горностаева, первый этап уже реализован в сотрудничестве с ведущим агентством ЮАР АНА и с китайским мировым агентством Синьхуа, новости агентств присутствуют в редакционных терминалах друг друга.По его словам, это очень важно, чтобы получать друг от друга проверенную и точную информацию, "не испорченную нарративами и фейками Запада" - Россия должна знать об Африке не из репортажей западных СМИ, а африканские страны - узнавать о том, что делает и думает Россия из сообщений российских журналистов.Точно так же должно быть налажено взаимодействие и между СМИ всех стран БРИКС, заключил Горностаев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, новости, sputnik, россия сегодня, брикс, юар, африка
в мире, россия, новости, sputnik, россия сегодня, брикс, юар, африка
Общую платформу информагентств БРИКС предложил создать Sputnik
Россия должна знать об Африке не из репортажей западных СМИ, а африканские страны - узнавать о том, что делает и думает Россия из сообщений российских журналистов
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Sputnik предлагает развить общую платформу информационных агентств БРИКС, заявил на медиафоруме в ЮАР заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев.
"На нашем последнем очном медиафоруме в Сан-Паулу в 2019 году агентство Sputnik предложило создать интегрированную онлайн-платформу для обмена информационными лентами ведущих агентств стран БРИКС", - сказал он, выступая на медиафоруме в ЮАР.
По словам Горностаева, первый этап уже реализован в сотрудничестве с ведущим агентством ЮАР АНА и с китайским мировым агентством Синьхуа, новости агентств присутствуют в редакционных терминалах друг друга.
"Открыты к такому же обмену на двусторонней основе с новостными агентствами других стран. И готовы дальше развивать идею общей интегрированной информационной платформы для новостных агентств стран БРИКС. Мы должны общаться, говорить и слушать напрямую, без CNN и Би-би-си", - отметил он.
По его словам, это очень важно, чтобы получать друг от друга проверенную и точную информацию, "не испорченную нарративами и фейками Запада" - Россия должна знать об Африке не из репортажей западных СМИ, а африканские страны - узнавать о том, что делает и думает Россия из сообщений российских журналистов.
Точно так же должно быть налажено взаимодействие и между СМИ всех стран БРИКС, заключил Горностаев.