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Пострадавшие от землетрясения районы Турции вновь ощутили толчок

Пострадавшие от землетрясения районы Турции вновь ощутили толчок

Подземные толчки зарегистрированы в 10:05 по местному времени в районе Гёксун, очаг залегал на глубине 22,17 километра 20.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-20T13:08+0400

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ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщил Sputnik Азербайджан.Согласно сообщению управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), подземные толчки зарегистрированы в 10:05 по местному времени в районе Гёксун.Очаг землетрясения залегал на глубине 22,17 километра.Информации о жертвах и разрушениях не поступало.В провинции Кахраманмараш 6 февраля с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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