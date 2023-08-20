https://sputnik-georgia.ru/20230820/raboty-khudozhnitsy-rusudan-khizanishvili-uvidyat-na-vystavke-v-seule-281151964.html

Работы художницы Русудан Хизанишвили увидят на выставке в Сеуле

Работы художницы Русудан Хизанишвили увидят на выставке в Сеуле

Яркие картины Русудан поражают своей колоритностью и фантазией своей создательницы 20.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-20T15:58+0400

2023-08-20T15:58+0400

2023-08-20T15:58+0400

культура

новости

грузия

сеул

тбилиси

грузинские художники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/16/251236990_0:88:1680:1033_1920x0_80_0_0_27f2d2f7268658e22ade41f966d82232.jpg

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Грузинская художница Русудан Хизанишвили представит свои работы на выставке под названием Velvet Armor в Сеуле, которая пройдет с 6 сентября по 30 октября. "Очень горжусь тем, что представляю свою страну Грузию в качестве первого грузинского артиста с сольной выставкой в Республике Южная Корея. Не пропустите, если будете в Сеуле, приходите к нам", – пишет художница в соцсети. Русудан Хизанишвили живет и работает в Тбилиси. В 1994-1998 годах училась в художественном колледже Николадзе, в 2003 году получила степень бакалавра Тбилисской академии художеств, а в 2005 году – степень магистра изобразительного искусства. Русудан сотрудничает с различными галереями и фестивалями. В основном она работает в области живописи, создает коллажи, а также ставит интересные эксперименты в сфере печатной графики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сеул

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

культура, новости, грузия, сеул, тбилиси, грузинские художники