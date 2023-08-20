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Работы художницы Русудан Хизанишвили увидят на выставке в Сеуле
Работы художницы Русудан Хизанишвили увидят на выставке в Сеуле
Яркие картины Русудан поражают своей колоритностью и фантазией своей создательницы 20.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-20T15:58+0400
2023-08-20T15:58+0400
2023-08-20T15:58+0400
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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Грузинская художница Русудан Хизанишвили представит свои работы на выставке под названием Velvet Armor в Сеуле, которая пройдет с 6 сентября по 30 октября. "Очень горжусь тем, что представляю свою страну Грузию в качестве первого грузинского артиста с сольной выставкой в Республике Южная Корея. Не пропустите, если будете в Сеуле, приходите к нам", – пишет художница в соцсети. Русудан Хизанишвили живет и работает в Тбилиси. В 1994-1998 годах училась в художественном колледже Николадзе, в 2003 году получила степень бакалавра Тбилисской академии художеств, а в 2005 году – степень магистра изобразительного искусства. Русудан сотрудничает с различными галереями и фестивалями. В основном она работает в области живописи, создает коллажи, а также ставит интересные эксперименты в сфере печатной графики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, новости, грузия, сеул, тбилиси, грузинские художники
культура, новости, грузия, сеул, тбилиси, грузинские художники
Работы художницы Русудан Хизанишвили увидят на выставке в Сеуле
Яркие картины Русудан поражают своей колоритностью и фантазией своей создательницы
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Грузинская художница Русудан Хизанишвили представит свои работы на выставке под названием Velvet Armor в Сеуле, которая пройдет с 6 сентября по 30 октября.
"Очень горжусь тем, что представляю свою страну Грузию в качестве первого грузинского артиста с сольной выставкой в Республике Южная Корея. Не пропустите, если будете в Сеуле, приходите к нам", – пишет художница в соцсети.
Русудан Хизанишвили живет и работает в Тбилиси. В 1994-1998 годах училась в художественном колледже Николадзе, в 2003 году получила степень бакалавра Тбилисской академии художеств, а в 2005 году – степень магистра изобразительного искусства.
Русудан сотрудничает с различными галереями и фестивалями. В основном она работает в области живописи, создает коллажи, а также ставит интересные эксперименты в сфере печатной графики.