https://sputnik-georgia.ru/20230820/skonchalsya-narodnyy-khudozhnik-gruzii-teymuraz-gotsadze-281512009.html

Скончался народный художник Грузии Теймураз Гоцадзе

Скончался народный художник Грузии Теймураз Гоцадзе

Персональные выставки Теймураза Гоцадзе прошли в Тбилиси (1976 и 2033), Москве, Нью-Йорке, Сан-Диего (1989) 20.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-20T22:58+0400

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ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Грузинский живописец, народный художник Грузии Теймураз Гоцадзе скончался в возрасте 82 лет, сообщили родственники художника. Теймураз Георгиевич родился в Тбилиси в 1941 году. Он окончил Тбилисскую художественную академию (1964, класс Аполлона Кутателадзе). В 1971-1983 годах работал главным художником Государственного комитета телевидения и радиовещания Грузии. В 1983-1988 годах был директором тбилисского "Дома художника", в 1989-1995 годах – секретарем Союза художников Грузии, в 1988-2005 годах – генеральным директором Музейно-выставочного союза Грузии "Национальная картинная галерея". С 1994 года преподавал в Тбилисском государственном институте культуры (позже Тбилисский государственный университет культуры и искусств имени Эквтиме Такаишвили). Основные произведения Гоцадзе: "Синие кони", "Рождение" (обе 1965 г.), "Эфемеры" (1966 г.), "Мой век" (1980 г.), "Мой Тбилиси" (1987 г.), "Метаморфозы" (1989 г.), "Духовная Грузия" (1991 г.), "Украденная красота" (1999 г.), "Грузия – XX век" (2002 г.). Персональные выставки Теймураза Гоцадзе прошли в Тбилиси (1976 и 2033), Москве, Нью-Йорке, Сан-Диего (1989). Художник в 1998 году был награжден орденом "За заслуги".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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