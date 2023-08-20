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Точный прогноз погоды в Батуми с 21 по 27 августа

Точный прогноз погоды в Батуми с 21 по 27 августа

Какой будет погода в курортном Батуми в ближайшую неделю в материале Sputnik Грузия по данным Национального агентства окружающей среды 20.08.2023, Sputnik Грузия

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прогноз погоды в батуми

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ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Начало недели в курортном Батуми сулит кратковременные дожди, грозы и шторм на море. К среде погода улучшится и до конца недели осадков не ожидается. Температура воздуха в среднем будет +27...+28 градусов. В понедельник, 21 августа, в Батуми ожидается переменная облачность. Во второй половине дня возможны грозы. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 24 градуса ночью, а днем столбик термометра поднимется до 28 градусов тепла. Во вторник, 22 августа, в Батуми ожидаются кратковременные дожди с грозами. Максимальная температура воздуха днем составит 29 градусов тепла, ночью немного прохладнее – плюс 25 градусов. Скорость ветра 3 м/с. В среду, 23 августа, в Батуми синоптики прогнозируют небольшую облачность. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 24 градуса. Днем воздух прогреется до 30 градусов тепла. Скорость ветра 1-2 м/с. В четверг, 24 августа, в Батуми будет облачно. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 24 градуса, а днем – 29 градусов тепла. В пятницу, 25 августа, в Батуми ожидается солнечная погода. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 23 градуса, днем будет до 30 градусов тепла. В субботу, 26 августа, в Батуми будет ясная погода без осадков. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 22 градуса. А днем температура поднимется максимум до 28-29 градусов тепла. Скорость ветра не превысит 6 м/с. В воскресенье, 27 августа, в Батуми в течение дня сохранится солнечная погода. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 24 градуса, а днем поднимется максимум до 28 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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