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Турция предлагает провести переговоры Москвы и Киева по зерновому коридору в Стамбуле
Турция предлагает провести переговоры Москвы и Киева по зерновому коридору в Стамбуле
Эрдоган – единственный, кто может решить эту проблему зернового коридора с помощью "дипломатии лидеров" 20.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-20T19:51+0400
2023-08-20T19:51+0400
2023-08-20T19:51+0400
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ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Турция и ООН разрабатывают проектные предложения для возобновления зерновой сделки, технические переговоры между Москвой и Киевом могут быть проведены в Стамбуле, пишет газета Sabah со ссылкой на источники. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Газета полагает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – единственный, кто может решить эту проблему с помощью "дипломатии лидеров". В этой связи, отмечает издание, его встреча с Путиным, "которая состоится в конце этого месяца, имеет глобальное значение". Турецкий телеканал A Haber ранее сообщал, что лидеры Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут провести личные переговоры в конце августа – начале сентября, при этом не исключен и визит Эрдогана в Россию. Эрдоган рассчитывает на приезд Путина в Турцию в августе >>Дата и место планируемых переговоров президентов Турции и России пока на стадии обсуждения, турецкая сторона рассчитывает на август, заявил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в начале августа сообщил журналистам, что Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров двусторонние отношения, Украина и вопрос "зерновой сделки".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, новости, турция, оон, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, киев, обострение ситуации вокруг украины
в мире, политика, новости, турция, оон, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, киев, обострение ситуации вокруг украины
Турция предлагает провести переговоры Москвы и Киева по зерновому коридору в Стамбуле
Эрдоган – единственный, кто может решить эту проблему зернового коридора с помощью "дипломатии лидеров"
ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Турция и ООН разрабатывают проектные предложения для возобновления зерновой сделки, технические переговоры между Москвой и Киевом могут быть проведены в Стамбуле, пишет газета Sabah со ссылкой на источники.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания.
"Чтобы не спровоцировать глобальные проблемы, особенно миграционные перемещения и нестабильность, которые могут возникнуть в слаборазвитых странах, Турция совместно с ООН разрабатывает проектные предложения по введению (зернового) коридора в действие. Утверждается, что технические переговоры между Москвой и Киевом по активизации коридора могут быть проведены в Стамбуле", – пишет издание.
Газета полагает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – единственный, кто может решить эту проблему с помощью "дипломатии лидеров". В этой связи, отмечает издание, его встреча с Путиным, "которая состоится в конце этого месяца, имеет глобальное значение".
Турецкий телеканал A Haber ранее сообщал, что лидеры Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут провести личные переговоры в конце августа – начале сентября, при этом не исключен и визит Эрдогана в Россию.
Дата и место планируемых переговоров президентов Турции и России пока на стадии обсуждения, турецкая сторона рассчитывает на август, заявил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в начале августа сообщил журналистам, что Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров двусторонние отношения, Украина и вопрос "зерновой сделки".