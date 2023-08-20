https://sputnik-georgia.ru/20230820/turtsiya-predlagaet-provesti-peregovory-moskvy-i-kieva-po-zernovomu-koridoru-v-stambule-281510396.html

Турция предлагает провести переговоры Москвы и Киева по зерновому коридору в Стамбуле

Турция предлагает провести переговоры Москвы и Киева по зерновому коридору в Стамбуле

Эрдоган – единственный, кто может решить эту проблему зернового коридора с помощью "дипломатии лидеров" 20.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-20T19:51+0400

2023-08-20T19:51+0400

2023-08-20T19:51+0400

в мире

политика

новости

турция

оон

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

киев

обострение ситуации вокруг украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/1d/278089060_0:229:3233:2048_1920x0_80_0_0_2d6ba69bff96125a4d27458a04785981.jpg

ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Турция и ООН разрабатывают проектные предложения для возобновления зерновой сделки, технические переговоры между Москвой и Киевом могут быть проведены в Стамбуле, пишет газета Sabah со ссылкой на источники. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Газета полагает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – единственный, кто может решить эту проблему с помощью "дипломатии лидеров". В этой связи, отмечает издание, его встреча с Путиным, "которая состоится в конце этого месяца, имеет глобальное значение". Турецкий телеканал A Haber ранее сообщал, что лидеры Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут провести личные переговоры в конце августа – начале сентября, при этом не исключен и визит Эрдогана в Россию. Эрдоган рассчитывает на приезд Путина в Турцию в августе >>Дата и место планируемых переговоров президентов Турции и России пока на стадии обсуждения, турецкая сторона рассчитывает на август, заявил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в начале августа сообщил журналистам, что Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров двусторонние отношения, Украина и вопрос "зерновой сделки".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

киев

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, политика, новости, турция, оон, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, киев, обострение ситуации вокруг украины