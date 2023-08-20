https://sputnik-georgia.ru/20230820/v-akademii-natsionalnoy-oborony-gruzii-nagradili-vypusknikov-281504059.html

В Академии национальной обороны Грузии наградили выпускников

В Академии национальной обороны Грузии наградили выпускников

Церемония была приурочена к 104-му Дню рождения академии – в этом году 67 курсантов закончили бакалавриат, а 54 слушателя закончили кандидатский курс школы... 20.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-20T11:59+0400

2023-08-20T11:59+0400

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джуаншер бурчуладзе

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министерство обороны грузии

тбилисская государственная академия художеств им. а.кутателадзе

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ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Церемония, посвященная девятому выпуску бакалавриата и восемнадцатому выпуску кандидатского курса Академии национальной обороны Грузии, состоялась в Гори (регион Шида Картли), сообщает пресс-служба оборонного ведомства. На сегодняшний день Академия национальной обороны является одним из ведущих высших военных учебных заведений, обеспечивающим подготовку конкурентоспособных офицеров, оснащенных современными методиками, теоретическими и практическими знаниями.Церемония была приурочена к 104-му Дню рождения академии. В этом году 67 курсантов закончили бакалавриат, а 54 слушателя закончили кандидатский курс школы подготовки младших офицеров. Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе поздравил курсантов и выпускников с успешным завершением учебы. В ходе своего выступления он подчеркнул важность академии и роль молодых офицеров в укреплении обороноспособности Грузии. Мероприятие завершилось церемонией награждения. Министр обороны вручил выпускникам дипломы, а высокопоставленным лицам – огнестрельное оружие. Выпускникам-курсантам, наряду со званием лейтенанта, присвоили и степень бакалавра по соответствующей специальности. Кандидаты курса подготовки офицеров, которые до поступления на курс уже имели ученую степень бакалавра, получили начальное военное офицерское образование, прошли базовый курс горной подготовки и прошли стажировку в различных подразделениях Сил обороны Грузии. История Академии национальной обороны Грузии берет свое начало с 1918 года – в день восстановления государственной независимости Грузии. Сразу после провозглашения независимости на повестку дня встал вопрос о подготовке национальных кадров офицерского состава. "Военная школа юнкеров" начала функционировать 20 августа 1919 года. Именно эта дата была определена как день Академии национальной обороны Грузии имени Давида Агмашенебели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, джуаншер бурчуладзе, силы обороны грузии, министерство обороны грузии, тбилисская государственная академия художеств им. а.кутателадзе