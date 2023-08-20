В Академии национальной обороны Грузии наградили выпускников
11:59 20.08.2023 (обновлено: 12:51 20.08.2023)
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia День рождения Академии национальной обороны Грузии отметили в Гори
Церемония была приурочена к 104-му Дню рождения академии – в этом году 67 курсантов закончили бакалавриат, а 54 слушателя закончили кандидатский курс школы подготовки младших офицеров
ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Церемония, посвященная девятому выпуску бакалавриата и восемнадцатому выпуску кандидатского курса Академии национальной обороны Грузии, состоялась в Гори (регион Шида Картли), сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
На сегодняшний день Академия национальной обороны является одним из ведущих высших военных учебных заведений, обеспечивающим подготовку конкурентоспособных офицеров, оснащенных современными методиками, теоретическими и практическими знаниями.
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia День рождения Академии национальной обороны Грузии отметили в Гори
День рождения Академии национальной обороны Грузии отметили в Гори
Церемония была приурочена к 104-му Дню рождения академии. В этом году 67 курсантов закончили бакалавриат, а 54 слушателя закончили кандидатский курс школы подготовки младших офицеров.
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе поздравил курсантов и выпускников с успешным завершением учебы.
В ходе своего выступления он подчеркнул важность академии и роль молодых офицеров в укреплении обороноспособности Грузии.
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia День рождения Академии национальной обороны Грузии отметили в Гори
День рождения Академии национальной обороны Грузии отметили в Гори
Мероприятие завершилось церемонией награждения. Министр обороны вручил выпускникам дипломы, а высокопоставленным лицам – огнестрельное оружие.
Выпускникам-курсантам, наряду со званием лейтенанта, присвоили и степень бакалавра по соответствующей специальности.
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia День рождения Академии национальной обороны Грузии отметили в Гори
День рождения Академии национальной обороны Грузии отметили в Гори
Кандидаты курса подготовки офицеров, которые до поступления на курс уже имели ученую степень бакалавра, получили начальное военное офицерское образование, прошли базовый курс горной подготовки и прошли стажировку в различных подразделениях Сил обороны Грузии.
История Академии национальной обороны Грузии берет свое начало с 1918 года – в день восстановления государственной независимости Грузии. Сразу после провозглашения независимости на повестку дня встал вопрос о подготовке национальных кадров офицерского состава.
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia День рождения Академии национальной обороны Грузии отметили в Гори
День рождения Академии национальной обороны Грузии отметили в Гори
"Военная школа юнкеров" начала функционировать 20 августа 1919 года. Именно эта дата была определена как день Академии национальной обороны Грузии имени Давида Агмашенебели.