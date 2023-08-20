https://sputnik-georgia.ru/20230820/v-gruzii-otkrylsya-sezon-okhoty--novye-pravila-dlya-lyubiteley-281510010.html

В Грузии открылся сезон охоты – новые правила для любителей

В Грузии открылся сезон охоты – новые правила для любителей

Грузия является одной из наиболее важных территорий для птиц-мигрантов, или перелетных птиц. Каждый год через Грузию пролетают более миллиона перелетных птиц 20.08.2023, Sputnik Грузия

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грузия

общество

ахалкалаки

ахалцихе

ниноцминда

департамент природоохранного надзора

инфографика

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Сезон охоты в Грузии на большей части территории начался 19 августа. Исключением являются районы Ахалкалаки, Ахалцихе, Аспиндза, Ниноцминда, Цалка, Дманиси, Душети b Тианети. Здесь сезон охоты откроется 26 августа.Во время охоты на перелетных птиц нужно иметь при себе оригинал квитанции об оплате соответствующего сбора в 10 лари (около 3 долларов). Заплатить можно в любом банке Грузии. Охотники также должны иметь при себе документ, выданный МВД Грузии, подтверждающий право на хранение и ношение охотничьего оружия.Вокруг государственных заповедников охота запрещается в радиусе 500 метров от защищенных территорий, а от национальных парков – в радиусе 250 метров.В случае выявления нарушения закона ведомство призывает позвонить на горячую линию министерства – 153 (без индекса, звонок бесплатный, анонимность гарантирована).Штраф за нарушения правил охоты составляет от 100 лари до 2 тысяч лари (от 38 до 765 долларов) в зависимости от вида нарушения.

ахалкалаки

ахалцихе

ниноцминда

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грузия, общество, ахалкалаки, ахалцихе, ниноцминда, департамент природоохранного надзора, инфографика, инфографика