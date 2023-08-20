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Вирусолог о работе США над биологическим оружием в СНГ и способах защиты от него - видео
Вирусолог о работе США над биологическим оружием в СНГ и способах защиты от него - видео
В биолабораториях США, расположенных в некоторых странах бывшего СССР, созданы все условия для работы с опасными микроорганизмами. Есть основания полагать, что... 20.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-20T09:49+0400
2023-08-20T09:49+0400
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Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" рассказал микробиолог, специалист в области молекулярной биологии, академик РАН Виталий Зверев. По мнению эксперта, тот факт, что США не пускают на территорию этих лабораторий международных экспертов, говорит о том, что там могут работать над созданием биологического оружия. Ранее в российском министерстве обороны заявили, что США начали подготовку к новой пандемии. Об этом свидетельствует активизация деятельности Пентагона и военных биологов США по сбору и изучению опасных патогенов в разных регионах мира.
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мультимедиа, видео, в мире, сша, снг, пентагон, видео
мультимедиа, видео, в мире, сша, снг, пентагон, видео
Вирусолог о работе США над биологическим оружием в СНГ и способах защиты от него - видео
В биолабораториях США, расположенных в некоторых странах бывшего СССР, созданы все условия для работы с опасными микроорганизмами. Есть основания полагать, что в этих лабораториях занимаются тем, что в научном мире не приветствуется или вовсе запрещено
Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" рассказал микробиолог, специалист в области молекулярной биологии, академик РАН Виталий Зверев.
По мнению эксперта, тот факт, что США не пускают на территорию этих лабораторий международных экспертов, говорит о том, что там могут работать над созданием биологического оружия.
Ранее в российском министерстве обороны заявили, что США начали подготовку к новой пандемии. Об этом свидетельствует активизация деятельности Пентагона и военных биологов США по сбору и изучению опасных патогенов в разных регионах мира.