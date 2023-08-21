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Пассажирский автобус слетел в овраг в Турции: 12 погибших
Пассажирский автобус слетел в овраг в Турции: 12 погибших
Автобус выполнял ночной рейс, водитель не справился с управлением 21.08.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 авг – Sputnik. Двенадцать человек погибли, 19 получили травмы в результате аварии с пассажирским автобусом в Турции.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел в ночь на понедельник в провинции Йозгат, расположенной в центральной части страны.Автобус следовал ночным рейсом из Сиваса в Стамбул. На одном из участков дороги неподалеку от населенного пункта Соргун водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего автобус слетел в овраг.В результате ДТП погибли 12 человек, 19 получили ранения и травмы. Пострадавшие были госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.Причины, которые привели к аварии, пока неизвестны. Как заявил министр юстиции страны Йылмаз Тунч, что по факту ДТП началось расследование. Обстоятельства случившегося будут выяснять сотрудники прокуратуры и следователи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Пассажирский автобус слетел в овраг в Турции: 12 погибших
11:35 21.08.2023 (обновлено: 12:08 21.08.2023)
Автобус выполнял ночной рейс, водитель не справился с управлением
ТБИЛИСИ, 21 авг – Sputnik. Двенадцать человек погибли, 19 получили травмы в результате аварии с пассажирским автобусом в Турции.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел в ночь на понедельник в провинции Йозгат, расположенной в центральной части страны.
Автобус следовал ночным рейсом из Сиваса в Стамбул. На одном из участков дороги неподалеку от населенного пункта Соргун водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего автобус слетел в овраг.
В результате ДТП погибли 12 человек, 19 получили ранения и травмы. Пострадавшие были госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Причины, которые привели к аварии, пока неизвестны. Как заявил министр юстиции страны Йылмаз Тунч, что по факту ДТП началось расследование. Обстоятельства случившегося будут выяснять сотрудники прокуратуры и следователи.