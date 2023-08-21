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Лавров: Россия укрепляет страны ЕАЭС для борьбы с санкциями
Лавров: Россия укрепляет страны ЕАЭС для борьбы с санкциями
Дипломат подчеркнул, что на рынок ЕАЭС приходится до 40% внешней торговли государств Центральной Азии 21.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-21T12:23+0400
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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Россия укрепляет экономики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для успешного противодействия санкциям, введенным Западом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с журналистом издания "Международная жизнь".По словам дипломата, евразийская интеграция является гарантией сохранения стабильности экономики стран-участниц ЕАЭС, а также способствует повышению благосостояния их граждан.Лавров отметил, что на внешний рынок государств Союза приходится около 40% всего объема торговли государств Центральной Азии.В этом регионе функционируют более 10 тысяч совместных, а также чисто российских предприятий, работу на которых получили около 900 тыс. местных жителей.Ранее сообщалось, что страны нарастили строительные работы на своих территориях. Так, за первое полугодие 2023-го государства экономического союза возвели объектов всего на сумму 6,3 трлн российский рублей. Это больше на 9,7% по сравнению с потраченной суммой на строительство в январе-июне 2022-го.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Лавров: Россия укрепляет страны ЕАЭС для борьбы с санкциями
12:23 21.08.2023 (обновлено: 13:14 21.08.2023)
Дипломат подчеркнул, что на рынок ЕАЭС приходится до 40% внешней торговли государств Центральной Азии
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Россия укрепляет экономики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для успешного противодействия санкциям, введенным Западом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с журналистом издания "Международная жизнь".
По словам дипломата, евразийская интеграция является гарантией сохранения стабильности экономики стран-участниц ЕАЭС, а также способствует повышению благосостояния их граждан.
"В рамках ЕАЭС разработаны совместные меры по ликвидации последствий санкций в отношении России и Беларуси за счет повышения устойчивости экономики стран Союза. Это уже привело к определенным итогам", – уточнил министр.
Лавров отметил, что на внешний рынок государств Союза приходится около 40% всего объема торговли государств Центральной Азии.
В этом регионе функционируют более 10 тысяч совместных, а также чисто российских предприятий, работу на которых получили около 900 тыс. местных жителей.
Ранее сообщалось, что страны нарастили строительные работы на своих территориях. Так, за первое полугодие 2023-го государства экономического союза возвели объектов всего на сумму 6,3 трлн российский рублей. Это больше на 9,7% по сравнению с потраченной суммой на строительство в январе-июне 2022-го.