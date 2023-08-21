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Ошибка президента: России не нужна Европа

Ошибка президента: России не нужна Европа

Николя Саркози, выпускающий завтра новый (второй уже) том мемуаров, предваряя выход книги, дал пространное — как в смысле тем и идей, так и в смысле объема... 21.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-21T21:20+0400

2023-08-21T21:20+0400

2023-08-21T21:20+0400

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Как любой западный политик такого уровня, экс-президент Франции еще и немножко нарцисс. Публикация тому доказательство. Ошибок у него не было (даже если речь заходит о свержении Каддафи), была "несогласованность действий демократических стран и провальные решения Олланда", зато все остальное, воплощенное, удалось на пятерку, даже на пять с плюсом. Об этом пишет Елена Караева в материале РИА Новости.Полемика Саркози с соперниками сводит счеты, но и они почти все тоже уже бывшие, и это его право, его дело и факт его биографии. Другое дело, что такая свара давно не в повестке дня и не интересует вообще никого.Это, кстати, почувствовали как истеблишмент, так и медиа. На колкости Саркози никто не обратил внимания.Коллективный "телесный низ" нынешней медиаполитической элиты порвали иные, высказанные Саркози, тезисы. Тот, что касался Крыма, тот, что касался ведения переговоров с Россией с учетом наших озабоченностей в сфере безопасности, тезис о возможном статусе Украины и их производные. В рассказе Саркози есть два любопытных поворота. Первый касается кулуарных трений на саммите НАТО, проходившем в начале апреля 2008 года в Бухаресте. Именно там и Украина, и Грузия заявили о своем желании присоединиться к альянсу, попытавшись для начала стать кандидатами на вступление. И получили отказ. Солидарный. От Парижа и Берлина. И Саркози, и Меркель понимали, чем грозило это пересечение красных линий. Грозило не столько России, сколько Европе. И исходя из здравого смысла и инстинкта политического самосохранения сказали Киеву и Тбилиси non и nein. Американцы отреагировали на возражения собственных же союзников единственным возможным американским способом, а именно — подтерлись ими, и ровно через четыре месяца ввергли Грузию в кризис, сознательно спровоцировав обстрел позиций российских миротворцев. И именно поэтому Саркози метнулся в Москву, понимая, что Россия это так не оставит, а получить конфликт в центре Европы в тот момент было совсем некстати.Из сказанного экс-президентом можно сделать и еще один вывод — заявления США, публичные, кулуарные, письменные, устные — всегда вранье.Второй поворот — как бы Саркози ни оговаривал свою позицию по Крыму ("аннексия незаконна, а референдум не соответствует международным стандартам"), он четко заявил, что попытка возвращения полуострова иллюзорна. И объяснил почему. Но и на этом не остановился, заметив, что Путин внимательный и здравый собеседник, с которым диалог не только желателен, но и необходим. В первую очередь для самих европейцев. Заодно он вставил шпильку Макрону, заявив, что тот в решении геополитического кризиса на континенте поддался "влиянию восточноевропейцев". Это, если понимать расклады на самых верхних этажах нынешней парижской власти, даже не унижение. Это пощечина.Но вот что абсолютно и категорически принципиально — это заголовок. И тут формулировка точна и взвешенна. "Мы нуждаемся в России, а русские нуждаются в нас".Первая часть фразы совершенно справедлива — Евросоюзу и Европе в целом Россия, несмотря на все заявления главных европейских "садовников" вроде Борреля, действительно очень нужна. Они не проживут, сколько ни надувай грудь колесом, без российского сырья и российского рынка.И тут Саркози совершает промашку — ведь Россия без Европы реально обойдется, даже не заметив ее отсутствия, поскольку вся та Европа, которая настоящая, Европа идеалов, культуры, убеждений сейчас и есть Россия. Европа открытая, свободная, процветающая и стабильная.А что там происходит западнее Бреста, какие скандалы, сложности, какая рецессия и наступающая нищета — нас уже давно не волнует.И то, что экс-президент Франции акцентирует внимание на взаимосвязи, которую сам ЕС и разрушил, означает, что отказ от сотрудничества с Россией отозвался ЕС не только болью в экономике, но и полномасштабным кризисом в политике. Еще это называется тупиком. Мы там и оставим ЕС поработать над ошибками.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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2023

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

в мире, аналитика, политика, обзоры, европа, франция, крым, николя саркози, нато, колумнисты, россия, обострение ситуации вокруг украины