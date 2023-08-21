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День знаний: когда дети пойдут в школу в 2023 году?

День знаний: когда дети пойдут в школу в 2023 году?

Первый осенний праздник - День знаний - во всех российских школах в этот день проходят традиционные торжественные линейки, посвященные началу учебного года 21.08.2023, Sputnik Грузия

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День знаний - это незабываемый день для каждого первоклассника и выпускника. Для первоклашек, которые впервые переступают порог школы – это первый звонок, море цветов и белых бантов, а для учеников выпускного класса - последний школьный год. Какого числа отмечают День знаний и когда дети пойдут в школу в 2023 году, читайте в Sputnik Грузия. Когда дети пойдут в школу? День знаний, традиционно отмечают 1 сентября. В 2023 году День знаний выпадает на пятницу, однако учебная неделя в большинстве российских школ на понедельник сдвигаться не будет. Тем не менее, информацию о проведении уроков следует уточнить в конкретном учебном заведении, к которому ученик прикреплен. Первое сентября, который в советских школах всегда отмечали торжественно, называли Первый звонок. День знаний стал официальным праздничным днем 1 сентября 1980 года, однако впервые его отметили только в 1984-м. В первый учебный день, из-за эмоций переполняющих детей и учителей, друг друга не видевших целое лето, полноценных уроков не проводили - школьников знакомили с новыми учителями, а также сообщали расписание уроков и другую важную информацию. Со временем День знаний перестал быть учебным – в школах в этот день проводят различные увеселительные мероприятия, сближающие детей и педагогов. После распада Союза, в ряде стран День знаний остался официальным праздником. Его, как и в России, по-прежнему отмечают в Армении, Беларуси, Кыргызстане, Казахстане и других государствах, входивших некогда в состав СССР. Материал подготовлен на основе открытых источников

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