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Экономист рассказал, как Россия и Казахстан взяли под контроль рынок ядерного топлива
Экономист рассказал, как Россия и Казахстан взяли под контроль рынок ядерного топлива
После переворота в Нигере, который поставлял Франции значительную долю необходимого стране урана, французская атомная отрасль не сможет воплотить в жизнь свой... 21.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-21T17:02+0400
2023-08-21T17:02+0400
2023-08-21T17:02+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. Кто сможет заменить нигерский уран на мировом рынке? Почему Запад так и не ввел санкции против Росатома? Почему Казахстан и Россия на десятилетия останутся лидерами рынка ядерного топлива? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, экономика, в мире, казахстан, франция, росатом, видео
мультимедиа, видео, экономика, в мире, казахстан, франция, росатом, видео
Экономист рассказал, как Россия и Казахстан взяли под контроль рынок ядерного топлива
После переворота в Нигере, который поставлял Франции значительную долю необходимого стране урана, французская атомная отрасль не сможет воплотить в жизнь свой план по борьбе с Росатомом
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.
Кто сможет заменить нигерский уран на мировом рынке? Почему Запад так и не ввел санкции против Росатома? Почему Казахстан и Россия на десятилетия останутся лидерами рынка ядерного топлива?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.