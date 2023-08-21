https://sputnik-georgia.ru/20230821/ekonomist-rasskazal-kak-rossiya-i-kazakhstan-vzyali-pod-kontrol-rynok-yadernogo-topliva-281535035.html

Экономист рассказал, как Россия и Казахстан взяли под контроль рынок ядерного топлива

Экономист рассказал, как Россия и Казахстан взяли под контроль рынок ядерного топлива

После переворота в Нигере, который поставлял Франции значительную долю необходимого стране урана, французская атомная отрасль не сможет воплотить в жизнь свой... 21.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-21T17:02+0400

2023-08-21T17:02+0400

2023-08-21T17:02+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. Кто сможет заменить нигерский уран на мировом рынке? Почему Запад так и не ввел санкции против Росатома? Почему Казахстан и Россия на десятилетия останутся лидерами рынка ядерного топлива? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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