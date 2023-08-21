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Гарибашвили выразил соболезнования в связи с кончиной художника Темо Гоцадзе
Гарибашвили выразил соболезнования в связи с кончиной художника Темо Гоцадзе
Премьер отметил важность деятельности художника по развитию современного изобразительного искусства 21.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-21T15:40+0400
2023-08-21T15:40+0400
2023-08-21T16:20+0400
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования в связи с кончиной известного грузинского художника Теимураза (Темо) Гоцадзе, говорится в сообщении главы правительства. Гоцадзе скончался 20 августа. По словам Гарибашвили, творчество, созданное неповторимым почерком художника, утвердило господину Теимуразу особое место в истории грузинской живописи. Теймураз Гоцадзе родился 25 марта 1941 года в Тбилиси. В 1964 году он окончил тбилисскую государственную художественную академию. В 1971-1983 годах работал главным художником госкомитета телевидения и радиовещания Грузии. В 1986-1988 годах занимал пост директор тбилисского "Дома художника", а в 1988-2005 годах был гендиректором музейно-выставочного объединения Грузии. С 1994 года был педагогом в тбилисском государственном институте культуры. Основными работами Гоцадзе является: "Рождение", "Мой век", "Мой Тбилиси", "Духовная Грузия" и так далее. В 1989 году Гоцадзе стал народным художником Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, ираклий гарибашвили
грузия, новости, культура, ираклий гарибашвили
Гарибашвили выразил соболезнования в связи с кончиной художника Темо Гоцадзе
15:40 21.08.2023 (обновлено: 16:20 21.08.2023)
Премьер отметил важность деятельности художника по развитию современного изобразительного искусства
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования в связи с кончиной известного грузинского художника Теимураза (Темо) Гоцадзе, говорится в сообщении главы правительства.
Гоцадзе скончался 20 августа. По словам Гарибашвили, творчество, созданное неповторимым почерком художника, утвердило господину Теимуразу особое место в истории грузинской живописи.
"Особенно важна его плодотворная деятельность в деле развития современного изобразительного искусства и воспитания новых поколений людей искусства. Выражаю искренние соболезнования и поддержку семье господина Теимураза, родным, коллегам и всему нашему обществу", – отмечено в заявлении.
Теймураз Гоцадзе родился 25 марта 1941 года в Тбилиси. В 1964 году он окончил тбилисскую государственную художественную академию. В 1971-1983 годах работал главным художником госкомитета телевидения и радиовещания Грузии.
В 1986-1988 годах занимал пост директор тбилисского "Дома художника", а в 1988-2005 годах был гендиректором музейно-выставочного объединения Грузии. С 1994 года был педагогом в тбилисском государственном институте культуры.
Основными работами Гоцадзе является: "Рождение", "Мой век", "Мой Тбилиси", "Духовная Грузия" и так далее.
В 1989 году Гоцадзе стал народным художником Грузии.