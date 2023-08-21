https://sputnik-georgia.ru/20230821/garibashvili-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-konchinoy-khudozhnika-temo-gotsadze-281532671.html

Гарибашвили выразил соболезнования в связи с кончиной художника Темо Гоцадзе

Гарибашвили выразил соболезнования в связи с кончиной художника Темо Гоцадзе

Премьер отметил важность деятельности художника по развитию современного изобразительного искусства 21.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-21T15:40+0400

2023-08-21T15:40+0400

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования в связи с кончиной известного грузинского художника Теимураза (Темо) Гоцадзе, говорится в сообщении главы правительства. Гоцадзе скончался 20 августа. По словам Гарибашвили, творчество, созданное неповторимым почерком художника, утвердило господину Теимуразу особое место в истории грузинской живописи. Теймураз Гоцадзе родился 25 марта 1941 года в Тбилиси. В 1964 году он окончил тбилисскую государственную художественную академию. В 1971-1983 годах работал главным художником госкомитета телевидения и радиовещания Грузии. В 1986-1988 годах занимал пост директор тбилисского "Дома художника", а в 1988-2005 годах был гендиректором музейно-выставочного объединения Грузии. С 1994 года был педагогом в тбилисском государственном институте культуры. Основными работами Гоцадзе является: "Рождение", "Мой век", "Мой Тбилиси", "Духовная Грузия" и так далее. В 1989 году Гоцадзе стал народным художником Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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