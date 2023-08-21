https://sputnik-georgia.ru/20230821/khorvatskiy-pianist-maksim-mrvitsa-vpervye-vystupit-v-gruzii-280763543.html

Хорватский пианист Максим Мрвица впервые выступит в Грузии

Хорватский пианист Максим Мрвица впервые выступит в Грузии

Музыкант сыграет в рамках мирового турне с концертной шоу-программой "МАКСИМ - Коллекция" 21.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-21T07:32+0400

2023-08-21T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Известный хорватский пианист Максим Мрвица (Maksim Mrvica), исполняющий музыку в смешанном стиле (кроссовер), впервые выступит в Грузии 26 октября, сообщают организаторы. В Тбилиси музыкант сыграет в рамках своего мирового турне с концертной шоу-программой "МАКСИМ - Коллекция"."Максим – один из самых успешных и продаваемых классических пианистов в мире. Его стиль сломал границы между музыкальными жанрами, от классической музыки и музыки к фильмам до поп-музыки и электронной музыки, благодаря сотрудничеству с EMI, Sony и Universal", – пишут организаторы.Мрвица начал учиться игре на фортепиано с 9 лет. Занимался в Загребской академии музыки у Владимира Крпана, затем в Будапештской академии музыки и, наконец, в Париже под руководством Игоря Лазько. Максим выиграл Международный конкурс пианистов имени Николая Рубинштейна в Париже (1999) и международный конкурс в Понтуазе (2001). Известен как исполнитель произведений хорватского композитора Тончи Хулича.Мрвица выступал на таких престижных площадках и мероприятиях, как Roundhouse в Лондоне, Suntory Hall в Токио, Great Hall of the People в Пекине, Сиднейский оперный театр, Mercedes-Benz Arena в Шанхае, CCTV Spring Gala Festival и многих других. Обладатель 11 альбомов, Максим исполняет композиции из фильмов "Нострадамус", "Богемская рапсодия королевы", "Хорватская рапсодия", "Игра престолов", "Миссия невыполнима" и "Пираты Карибского моря".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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