https://sputnik-georgia.ru/20230821/konnye-skachki-v-gruzii-obladatelem-kubka-bakhmaro-stal-saba-teliya-281517110.html

Конные скачки в Грузии: обладателем кубка Бахмаро стал Саба Телия

Конные скачки в Грузии: обладателем кубка Бахмаро стал Саба Телия

Телия является воспитанником Зугдидского конноспортивного клуба "Хареба" 21.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-21T11:11+0400

2023-08-21T11:11+0400

2023-08-21T11:40+0400

новости

грузия

бахмаро

самегрело

гурия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/11/266045085_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_f1b9390a80b92a5e692b4874f8e95e96.jpg

ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Победителем традиционных скачек на горном курорте Бахмаро (регион Гурия) стал представитель края Самегрело Саба Телия, сообщает мэрия Зугдидского района. В скачках мог принять участие любой желающий, а призовой фонд турнира составил 7 тысяч лари (2,7 тысячи долларов). Обладатель "Большого кубка Бахмаро 2023" Саба Телия является воспитанником Зугдидского конноспортивного клуба "Хареба". Основа традиции проведения скачек в Бахмаро была заложена в 30-х годах прошлого века. Скачки в Бахмаро проводятся ежегодно 19 августа – это кульминационный момент празднования христианского праздника Преображения Господня. Ежегодно в спортивном событии принимают участие десятки всадников из Самегрело, Аджарии, Гурии и других регионов страны, а также гости из разных стран мира. Все участники считают, что победа в скачках является делом чести. Бахмаро – горное село в Чохатаурском районе, расположенное на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря и известное своим целебным климатом. Курорт отличается сочетанием высокогорного альпийского и морского климата, популярен в Грузии и в мире как горный курорт для лечения легочных заболеваний. Исключительные лечебные качества курорта создаются его расположением высоко над уровнем моря, хвойными лесами и близостью черноморского побережья. Сезон в Бахмаро длится с конца июня по начало сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

бахмаро

самегрело

гурия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, бахмаро, самегрело, гурия