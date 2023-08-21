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Конные скачки в Грузии: обладателем кубка Бахмаро стал Саба Телия
Конные скачки в Грузии: обладателем кубка Бахмаро стал Саба Телия
Телия является воспитанником Зугдидского конноспортивного клуба "Хареба" 21.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-21T11:11+0400
2023-08-21T11:11+0400
2023-08-21T11:40+0400
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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Победителем традиционных скачек на горном курорте Бахмаро (регион Гурия) стал представитель края Самегрело Саба Телия, сообщает мэрия Зугдидского района. В скачках мог принять участие любой желающий, а призовой фонд турнира составил 7 тысяч лари (2,7 тысячи долларов). Обладатель "Большого кубка Бахмаро 2023" Саба Телия является воспитанником Зугдидского конноспортивного клуба "Хареба". Основа традиции проведения скачек в Бахмаро была заложена в 30-х годах прошлого века. Скачки в Бахмаро проводятся ежегодно 19 августа – это кульминационный момент празднования христианского праздника Преображения Господня. Ежегодно в спортивном событии принимают участие десятки всадников из Самегрело, Аджарии, Гурии и других регионов страны, а также гости из разных стран мира. Все участники считают, что победа в скачках является делом чести. Бахмаро – горное село в Чохатаурском районе, расположенное на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря и известное своим целебным климатом. Курорт отличается сочетанием высокогорного альпийского и морского климата, популярен в Грузии и в мире как горный курорт для лечения легочных заболеваний. Исключительные лечебные качества курорта создаются его расположением высоко над уровнем моря, хвойными лесами и близостью черноморского побережья. Сезон в Бахмаро длится с конца июня по начало сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, бахмаро, самегрело, гурия
Конные скачки в Грузии: обладателем кубка Бахмаро стал Саба Телия
11:11 21.08.2023 (обновлено: 11:40 21.08.2023)
Телия является воспитанником Зугдидского конноспортивного клуба "Хареба"
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Победителем традиционных скачек на горном курорте Бахмаро (регион Гурия) стал представитель края Самегрело Саба Телия, сообщает мэрия Зугдидского района.
В скачках мог принять участие любой желающий, а призовой фонд турнира составил 7 тысяч лари (2,7 тысячи долларов).
Обладатель "Большого кубка Бахмаро 2023" Саба Телия является воспитанником Зугдидского конноспортивного клуба "Хареба".
Основа традиции проведения скачек в Бахмаро была заложена в 30-х годах прошлого века. Скачки в Бахмаро проводятся ежегодно 19 августа – это кульминационный момент празднования христианского праздника Преображения Господня.
Ежегодно в спортивном событии принимают участие десятки всадников из Самегрело, Аджарии, Гурии и других регионов страны, а также гости из разных стран мира. Все участники считают, что победа в скачках является делом чести.
Бахмаро – горное село в Чохатаурском районе, расположенное на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря и известное своим целебным климатом.
Курорт отличается сочетанием высокогорного альпийского и морского климата, популярен в Грузии и в мире как горный курорт для лечения легочных заболеваний.
Исключительные лечебные качества курорта создаются его расположением высоко над уровнем моря, хвойными лесами и близостью черноморского побережья. Сезон в Бахмаро длится с конца июня по начало сентября.