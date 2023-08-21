https://sputnik-georgia.ru/20230821/minzdrav-gruzii-planiruet-ogranichit-provedenie-operatsiy-po-umensheniyu-zheludka-281538777.html
Минздрав Грузии планирует ограничить проведение операций по уменьшению желудка
Минздрав Грузии планирует ограничить проведение операций по уменьшению желудка
Новое правило Минздрав определил на основе стандартов ведущих стран мира, заявил министр 21.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-21T20:56+0400
2023-08-21T20:56+0400
2023-08-21T21:29+0400
грузия
новости
общество
зураб азарашвили
министерство здравоохранения грузии
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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Пациенты с проблемами веса смогут сделать операцию по уменьшению желудка только в том случае, если у них есть на это серьезные показания, заявил глава Минздрава Зураб Азарашвили, который анонсирует ужесточение проведения данной операции в Грузии. Бариатрическая операция, или бариатрия – это методика лечения ожирения с помощью оперативного вмешательства. В тех случаях, когда ожирение становится не просто неприятной проблемой, но и серьезно угрожает здоровью пациента, а методы консервативной медицины и диетологии больше не помогают, прибегают к хирургическому вмешательству. Министр отметил, что правило Минздрав определил на основе стандартов ведущих стран мира. Бариатрическая операция приводит к существенному снижению веса (потеря достигает до 80% избыточной массы тела), и, как следствие, исчезновению сопутствующих ожирению заболеваний. К данному способу прибегают только в случае, если терапевтические методы коррекции веса неэффективны для лечения пациента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, министерство здравоохранения грузии
грузия, новости, общество, зураб азарашвили, министерство здравоохранения грузии
Минздрав Грузии планирует ограничить проведение операций по уменьшению желудка
20:56 21.08.2023 (обновлено: 21:29 21.08.2023)
Новое правило Минздрав определил на основе стандартов ведущих стран мира, заявил министр
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Пациенты с проблемами веса смогут сделать операцию по уменьшению желудка только в том случае, если у них есть на это серьезные показания, заявил глава Минздрава Зураб Азарашвили, который анонсирует ужесточение проведения данной операции в Грузии.
Бариатрическая операция, или бариатрия – это методика лечения ожирения с помощью оперативного вмешательства. В тех случаях, когда ожирение становится не просто неприятной проблемой, но и серьезно угрожает здоровью пациента, а методы консервативной медицины и диетологии больше не помогают, прибегают к хирургическому вмешательству.
"Если у пациента есть индекс соответствующего веса, сопутствующие заболеваний и так далее, то только и только в этом случае смогут сделать бариатрическую операцию, поскольку вы знаете, что это довольно тяжелое хирургическое вмешательство и его не должны делать в любом случае, и поэтому мы строго определили правило, в каком случае и при каких критериях можно провести эту операцию", – заявил Азарашвили журналистам.
Министр отметил, что правило Минздрав определил на основе стандартов ведущих стран мира.
Бариатрическая операция приводит к существенному снижению веса (потеря достигает до 80% избыточной массы тела), и, как следствие, исчезновению сопутствующих ожирению заболеваний. К данному способу прибегают только в случае, если терапевтические методы коррекции веса неэффективны для лечения пациента.