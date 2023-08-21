https://sputnik-georgia.ru/20230821/minzdrav-gruzii-planiruet-ogranichit-provedenie-operatsiy-po-umensheniyu-zheludka-281538777.html

Минздрав Грузии планирует ограничить проведение операций по уменьшению желудка

Минздрав Грузии планирует ограничить проведение операций по уменьшению желудка

Новое правило Минздрав определил на основе стандартов ведущих стран мира, заявил министр 21.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-21T20:56+0400

2023-08-21T20:56+0400

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грузия

новости

общество

зураб азарашвили

министерство здравоохранения грузии

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Пациенты с проблемами веса смогут сделать операцию по уменьшению желудка только в том случае, если у них есть на это серьезные показания, заявил глава Минздрава Зураб Азарашвили, который анонсирует ужесточение проведения данной операции в Грузии. Бариатрическая операция, или бариатрия – это методика лечения ожирения с помощью оперативного вмешательства. В тех случаях, когда ожирение становится не просто неприятной проблемой, но и серьезно угрожает здоровью пациента, а методы консервативной медицины и диетологии больше не помогают, прибегают к хирургическому вмешательству. Министр отметил, что правило Минздрав определил на основе стандартов ведущих стран мира. Бариатрическая операция приводит к существенному снижению веса (потеря достигает до 80% избыточной массы тела), и, как следствие, исчезновению сопутствующих ожирению заболеваний. К данному способу прибегают только в случае, если терапевтические методы коррекции веса неэффективны для лечения пациента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, министерство здравоохранения грузии